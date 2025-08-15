Barranqueras fortalece el acompañamiento a las infancias con actividades recreativas y de contención

533266349_1195978475904422_5579987318413917490_n

La Municipalidad de Barranqueras, a través del área de Juventud y Familia, llevó adelante una jornada especial en el merendero Doña Segunda, donde niños y niñas participaron de diversas actividades, juegos y momentos de alegría compartida.

El encuentro tuvo como objetivo generar espacios que contribuyan al desarrollo integral de las infancias, ofreciendo oportunidades de aprendizaje, socialización y contención. Durante la tarde, los más pequeños disfrutaron de propuestas recreativas que no solo fomentaron la diversión, sino también la integración y el trabajo en equipo.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas que fortalecen el vínculo comunitario y garantizan que cada niño y niña cuente con el cuidado y acompañamiento necesario para crecer en un entorno saludable y protegido.

La intendenta Magda Ayala destacó el compromiso de cada agente municipal que participó en la actividad y subrayó que la gestión continuará impulsando programas que pongan en el centro a la niñez y sus derechos.

“Construir espacios de encuentro y juego es también construir futuro, porque en cada sonrisa y en cada momento compartido sembramos oportunidades para que nuestros chicos crezcan felices”, manifestaron desde el área organizadora.

Con acciones como esta, Barranqueras reafirma su política de acompañamiento integral a las infancias, combinando actividades recreativas con el fortalecimiento de valores y la inclusión social.

 

Más Noticias

514335241_1188757273291769_3051905872189191705_n

La Gerónima celebró el Día del Niño con una jornada de juegos, música y sorpresas

WhatsApp Image 2025-08-14 at 19.30.32

Resistencia: Sameep Reparó El Acueducto Carpincho Macho Y Restableció El Servicio De Agua Potable

Javier-Martinez

Margarita Belén sube 32% los salarios y ajusta en obras para equilibrar el presupuesto

Te pueden interesar

514335241_1188757273291769_3051905872189191705_n

La Gerónima celebró el Día del Niño con una jornada de juegos, música y sorpresas

533266349_1195978475904422_5579987318413917490_n

Barranqueras fortalece el acompañamiento a las infancias con actividades recreativas y de contención

181061w850h478c.jpg

Frustran nuevo intento de usurpación de terrenos en Resistencia

1443601w850h568c.jpg

Valdés inauguró la pavimentación del acceso al barrio Esperanza y anunció más obras

Aventuras-Mineras

«Aventuras Mineras» en los escenarios de Resistencia y Corrientes