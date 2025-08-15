Colonia Popular impulsa la producción local con la entrega de semillas a productores

En una clara muestra de respaldo a la actividad productiva local, la Municipalidad de Colonia Popular, en coordinación con el Gobierno de la Provincia del Chaco, concretó este jueves una nueva entrega de semillas destinada a productores de la comunidad.

La iniciativa, que se enmarca en las políticas de fomento a la agricultura familiar y el desarrollo rural, estuvo dirigida a quienes se inscribieron para la siembra de cucurbitáceas —familia de cultivos que incluye zapallos, calabazas y melones—. La provisión de las semillas fue realizada por la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de la Producción, fortaleciendo así el acceso a insumos esenciales para las próximas campañas agrícolas.

La intendente Mariela Soto recibió este importante aporte de manos de Luis Barrios, delegado extensionista, en un encuentro que contó además con la participación de la presidente del Concejo, Dra. Estela Medina, quien tuvo a su cargo la distribución de las semillas a los productores beneficiarios.

“Este es un nuevo capítulo de un trabajo conjunto y sostenido entre el Gobierno provincial y nuestra gestión municipal”, destacó Soto, subrayando que el acompañamiento a quienes trabajan la tierra es una prioridad permanente en la agenda local.

Desde la Municipalidad señalaron que este tipo de acciones no solo contribuyen a reforzar la economía de las familias productoras, sino que también sostienen el entramado productivo que impulsa el desarrollo y la identidad de Colonia Popular.

