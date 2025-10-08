La Fundación DESOCHA brilló en los Juegos Nacionales de Deporte Adaptado en Mar del Plata

La Fundación DESOCHA participó con un numeroso grupo de atletas en los Juegos Nacionales de Deporte Adaptado realizados en Mar del Plata, dejando una vez más en alto el nombre del Chaco con destacadas actuaciones y nuevas medallas para la provincia.

Varios deportistas de distintas disciplinas fueron observados por entrenadores nacionales, quienes los tendrán en cuenta para futuras convocatorias y concentraciones, marcando un importante paso en su desarrollo deportivo.

Desde la Fundación expresaron un profundo agradecimiento a los chicos y chicas por su comportamiento dentro y fuera de la cancha, y por ser ejemplo de superación y compromiso. También extendieron el reconocimiento a los padres, por confiar y acompañar, y a los profesores, tanto los que viajaron como los que no pudieron hacerlo, por su entrega y dedicación constante.

“Nuestros deportistas nos enseñan día a día a romper barreras y a cumplir sueños de superación propia”, destacaron desde la organización.