La Municipalidad de Las Garcitas garantiza agua potable a nuevas familias en el B° Sur

El personal municipal continúa trabajando para garantizar servicios esenciales en la ciudad. En el Barrio Sur, se están colocando cañerías para abastecer con agua potable a 12 familias que se han instalado recientemente.

Según informaron desde la comuna, previamente se realizaron aperturas de calles y la instalación de alumbrado público, y ahora las familias contarán con este servicio fundamental.

Toda la obra se ejecuta con recursos propios de la Municipalidad, que adquirió las cañerías y puso a disposición su personal y maquinarias para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

