La fiscalía pidió 15 años de cárcel para el exdiputado Germán Kiczka y 12 para su hermano

La fiscalía pidió 15 años de cárcel para el exdiputado Germán Kiczka por los delitos de distribución, tenencia y facilitación de material de abuso sexual de menores.

Para su hermano, Sebastián, solicitó una pena de 12 años por los delitos de tenencia y facilitación de material de abuso sexual y por abuso sexual, todo en concurso real.

Durante la audiencia realizada este miércoles, los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Vladimir Glinka mostraron como prueba que los acusados tenían computadoras con más de cien archivos. La gran cantidad de pruebas, según precisaron en el final de la exposición, fue clave para incrementar la pena que solicitaron.

Los jueces del Tribunal Penal N°1, Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya, darán a conocer el veredicto en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales, ubicado en la ciudad de Posadas.

«La computadora la usaban los dos y compartían material», expresó Glinka y agregó: «Son coautores de tenencia y facilitación de 100 archivos».

Los hermanos Kiczka están acusados de tenencia de material de abuso sexual de menores. (Foto: Poder Judicial de Misiones)

«El usuario de esa computadora es Germán y dentro de ese ordenador hay carpetas a nombre de él y un mail signado a él. También imágenes de una chica de 16 años de ese tipo de contenido dentro de esas carpetas», precisó el funcionario.

Asimismo, en su alegato, precisó que entre el material hay imágenes de menores en prácticas zoofílicas. Inclusive, detallaron un dato que se desconocía: «Se halló un mensaje en la PC de Germán Kiczka que rezaba ‘no te vuelvas a acercar a mi hija, te perdono, pero no te vuelvas acercar a mi hija porque te denuncio’. Lamentablemente, esa persona falleció».

En la sala se exhibieron imágenes y videos de nenes involucrados, las cuales solo pudieron ver los jueces. «Me cuesta exhibir ese material» dijo uno de los fiscales.

Sumado a ello, Glinka pidió que el padre de los hermanos, Leonardo Kiczka, sea investigado por presunto falso testimonio ya que habría incurrido en una contradicción.

Además, solicitó que se investigue al diputado Puerta por la posible comisión de un delito. «No podemos aceptar que el diputado Pedro Puerta presente un escrito y no venga a declarar presencialmente», añadió.

El juicio

El acto procesal comenzó el lunes 31 de marzo y solo algunas de las jornadas fueron públicas. Así lo solicitó el Tribunal Penal N°1 debido a la gravedad del caso y por protección a las víctimas, sobre todo porque algunos de los menores involucrados tienen menos de 13 años.

En las audiencias, que se llevaron a cabo en los días 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 de abril, se presentaron las pruebas en contra de los acusados y los testimonios de más de 60 testigos.

En el segundo día del proceso judicial, Germán Kiczka hizo su declaración y sostuvo su inocencia. A su vez, afirmó que la causa es una prueba de la «persecución política» por haberse opuesto a los proyectos que presentó el oficialismo en Misiones. Además, el exdiputado provincial admitió que sí buscó y descargó videos pornográficos, «pero no con menores de 13 años».

Por su parte, Sebastián repitió la misma versión que en la indagatoria: que nunca tuvo «ninguna relación» con una adolescente y que tampoco se fugó. En su testimonio, también dijo que se hace cargo de la acusación de tenencia de material de explotación sexual de menores, y adjudicó la descarga de las fotos y los videos a que padece una «enfermedad o compulsión psicológica».

En cuanto las penas que podrían recibir los hermanos Kiczka, el fiscal Rau había precisado: «Hay un montón de cuestiones que se trabajan durante el caso y uno tiene que determinar un número de archivos, un número específico de conductas penales, para poder hacer el cálculo de la escala penal que corresponde. Son penas que no van a ser leves. Estamos construyendo una pena que sea lo más justa y razonable a la luz de los hechos que nos tocó mostrarles al tribunal»

El fiscal detalló que se encontró «material con bebés y niños con perros», sin brindar más detalles, y que la dirección IP con la que se inició la investigación en Misiones «reveló que la persona que estaba detrás de uno de los ordenadores era un diputado que estaba en funciones».

Este lunes, los hermanos Kiczka solicitaron ampliar su declaración indagatoria, aunque no aceptaron responder preguntas. Por un lado, el exdiputado hizo el pedido para «aclarar un par de cuestiones» en relación con los testimonios de su prima y su esposa.

«Yo estaba seguro de que me plantaron un pendrive porque sabía que no tenía uno en mi casa. Ahí me empecé a preocupar», dijo el exlegislador. Sobre el dispositivo, aseguró que lo utilizaba para bajar apuntes, ya que estudiaba a distancia en ese momento. Además, indicó que su hermano Sebastián le dijo que «lo usó, lo llevó a mi casa y lo llevó de vuelta a su vivienda», pero que «evidentemente no fue así».

Germán Kiczka se refirió a su presunta participación en un grupo de Telegram, donde se compartían fotos de chicos. «Esos son grupos de gente desconocida donde yo jamás escribí, pregunté ni participé de ninguna manera», sostuvo.

Por otra parte, el exdiputado habló sobre el canal de Youtube conocido como «El show de magia con el Tío Germán«, en donde se publicó una serie de videos que publicó entre mayo y agosto de 2020, y que estaba orientado a un público de menores.

«Esa situación se generó porque un día se me ocurrió grabar un truco de magia para mi sobrina. Después se sumaron mi hermano Agustín, mis padres y finalmente, Sebastián. Se convirtió en una actividad que hacíamos los domingos en familia», declaró Germán. Y sumó: «Me dolió muchísimo que esa actividad se haya tergiversado para mostrar algo tan perverso».

En el caso de Sebastián Kiczka, el acusado tampoco respondió preguntas. En su lugar, sostuvo que «no sabía que ver ese tipo de videos era ilegal«. «Para mí eso está en Internet, al alcance, y no vi ningún problema», agregó.