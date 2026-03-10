Avanzan las tareas de recuperación y saneamiento en el Parque Caraguatá

El secretario de Movilidad Urbana y Ambiente del municipio, Néstor Dellamea, brindó detalles sobre los trabajos que se realizan actualmente en el Parque Caraguatá, un espacio verde ubicado en cercanías de la ciudad que recientemente fue incorporado al patrimonio municipal tras ser recibido en donación.

Según explicó el funcionario, las tareas actuales forman parte de una primera etapa de ordenamiento y limpieza, que permitirá evaluar el estado general del predio y planificar su recuperación integral. Durante los trabajos se detectó que el parque llevaba más de 12 años sin mantenimiento, lo que generó un importante deterioro de sus instalaciones.

“Lo primero que hicimos fue liberar los senderos principales, que estaban completamente cubiertos de vegetación. Eso nos permite ingresar, hacer relevamientos y conocer en qué condiciones se encuentran las estructuras y el entorno natural”, señaló Dellamea.

Durante la limpieza, los equipos municipales también encontraron vehículos abandonados, motos, carros y troncos de quebracho que habían sido secuestrados tiempo atrás por la Policía Rural. Además, se detectaron residuos y elementos que podrían estar generando contaminación en el suelo, por lo que se avanza en su retiro.

Un proyecto de reserva natural y recreativa

El objetivo del municipio es recuperar el Parque Caraguatá como una reserva verde, destinada a actividades recreativas y educativas, siempre bajo criterios de sustentabilidad ambiental.

Dellamea explicó que el proyecto contempla senderos accesibles, espacios para visitas escolares y sectores adaptados para personas mayores o con dificultades de movilidad, permitiendo que la comunidad pueda disfrutar del entorno natural sin generar impactos negativos sobre la flora y fauna del lugar.

“Queremos que el parque vuelva a tener vida, que los vecinos puedan recorrerlo y apreciar su riqueza natural. Pero todas las actividades deberán ser sustentables, sin generar ruidos ni intervenciones que afecten el ecosistema”, remarcó.

Infraestructura deteriorada pero recuperable

Durante el relevamiento también se constató el estado de abandono de varias instalaciones históricas del parque, entre ellas quinchos, puentes de madera, sanitarios, un anfiteatro, tribunas y un playón deportivo, que se encontraban cubiertos por la vegetación o con partes vandalizadas.

Entre los elementos que aún permanecen en el lugar se encuentra el tablero gigante de ajedrez, que debió ser despejado de malezas, y algunos puentes de madera que requerirán reparaciones para poder volver a utilizarse.

Trabajo con la comunidad y organizaciones

Dellamea adelantó además que el municipio convocará a organizaciones sociales, ONGs y vecinos para participar del proceso de planificación y recuperación del parque.

La próxima etapa será la elaboración de un plan de gestión ambiental, documento que definirá las zonas de preservación, las áreas habilitadas para actividades recreativas y las obras necesarias para su puesta en valor.

“Este es un trabajo que llevará tiempo, pero queremos recuperar este espacio natural para que vuelva a ser un orgullo de la ciudad”, concluyó el funcionario.