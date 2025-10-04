La Escondida apoya al deporte local: el equipo femenino de vóley viaja a Villa Ángela a un torneo

La Municipalidad de La Escondida reafirmó su compromiso con el deporte local al brindar transporte para el equipo femenino de la Fundación Relax Vóley, que participará en un torneo de tres días en la localidad de Villa Ángela.

El equipo, conformado por jóvenes deportistas de la comunidad, viajará con la intención de representar a su localidad y competir en distintas categorías, demostrando su preparación, esfuerzo y dedicación.

Un apoyo a la formación integral

Desde la comuna destacaron que apoyar al deporte no solo implica facilitar el traslado o la logística, sino también fomentar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal. “Nos alegra acompañar el compromiso, la pasión y el esfuerzo de nuestras deportistas, quienes representan con orgullo a nuestra comunidad”, señalaron desde la Municipalidad.

Experiencia y aprendizaje

El torneo en Villa Ángela se extenderá por tres días, y se espera que las jóvenes adquieran experiencias valiosas tanto dentro como fuera de la cancha. Más allá del resultado deportivo, la participación en competencias de este tipo permite el intercambio con otros equipos, el aprendizaje de nuevas técnicas y el fortalecimiento de lazos entre deportistas de distintas localidades.

Promover el deporte como política local

La gestión municipal considera que invertir en el deporte local es una estrategia clave para impulsar la actividad física, generar espacios de inclusión y promover la representación positiva de la comunidad. Cada acción, desde el apoyo logístico hasta la difusión de las competencias, busca visibilizar el talento de las jóvenes y alentar a nuevas generaciones a participar activamente.

El equipo de la Fundación Relax Vóley partirá este fin de semana hacia Villa Ángela, con la motivación de dejar en alto el nombre de La Escondida y disfrutar de una experiencia enriquecedora.

Desde la Municipalidad les desearon un excelente desempeño y momentos de aprendizaje, éxitos y diversión, reafirmando su compromiso con el crecimiento del deporte en la localidad.