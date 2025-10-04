El Sauzalito: Monzón anunció un aumento del 34% para los municipales y ya acumula 100% en el año

En medio de un contexto económico complejo y con dificultades financieras por la caída de la coparticipación, el intendente de El Sauzalito, Jorge Monzón, resolvió depositar este viernes los sueldos correspondientes al mes de septiembre para todo el personal de Planta Permanente, incluyendo un aumento del 34%.

De esta manera, en lo que va del 2025, el municipio ya alcanzó un 100% de incremento sobre el salario básico, un esfuerzo que, según remarcan desde la comuna, representa “una clara decisión política de priorizar a los trabajadores”.

Sostener el salario pese a la crisis

Fuentes municipales señalaron que la decisión no fue sencilla, ya que el municipio viene atravesando recortes en la coparticipación provincial y nacional, lo que redujo considerablemente los recursos disponibles. Sin embargo, el intendente Monzón decidió sostener la política de actualización salarial como una manera de defender el poder adquisitivo de los empleados municipales.

“Cumplimos en tiempo y forma con nuestros trabajadores, porque reconocemos su labor y sabemos que detrás de cada agente municipal hay una familia que depende de ese ingreso”, expresaron desde la gestión local.

La importancia del pago en tiempo y forma

En localidades alejadas como El Sauzalito, garantizar el pago puntual de los haberes es un factor clave para la economía doméstica y también para la economía local. El dinero que perciben los trabajadores municipales se vuelca casi de inmediato en los comercios y servicios de la zona, generando un círculo virtuoso que sostiene la actividad en la comunidad.

En ese sentido, el aumento otorgado en septiembre se suma a otros ajustes aplicados en meses anteriores, que permitieron alcanzar el 100% de incremento en lo que va del año. Según remarcaron funcionarios, “este esfuerzo no es menor si se tiene en cuenta que muchos municipios atraviesan serias dificultades para cumplir con el pago de salarios básicos, y en algunos casos incluso deben recurrir a la asistencia provincial para hacerlo”.

Un compromiso con la familia municipal

La gestión de Jorge Monzón remarca que esta medida responde a un compromiso asumido desde el inicio de la actual administración: acompañar a los empleados municipales y reconocer su esfuerzo cotidiano.

“Los trabajadores municipales son el motor de la gestión y cumplen un rol fundamental en cada servicio que llega al vecino. Por eso, pese a las dificultades, buscamos que sientan la seguridad de que sus salarios estarán garantizados y actualizados”, destacaron desde el Ejecutivo local.

El desafío de gobernar con menos recursos

El intendente Monzón ha venido señalando en distintas ocasiones que uno de los principales desafíos de la gestión es sostener los servicios públicos y la obra comunitaria con menos recursos disponibles. La baja en la coparticipación, sumada a la inflación, golpea directamente a los municipios del interior que dependen en gran medida de esos fondos.

No obstante, el jefe comunal enfatizó que el pago de sueldos es “prioridad absoluta” y que, aunque se deba ajustar en otras áreas, los trabajadores siempre estarán al frente de la agenda de gobierno.

El Sauzalito se convierte así en uno de los pocos municipios chaqueños que logró cerrar el mes de septiembre con un incremento salarial significativo y un pago en tiempo y forma, consolidando un aumento anual del 100%.

En palabras de la gestión local: “Este esfuerzo busca dar tranquilidad a cada familia de la gran familia municipal, porque sin ellos no habría gestión posible”.