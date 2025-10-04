Colonia Benítez promueve el cuidado ambiental con una jornada de plantación comunitaria

En un esfuerzo conjunto entre el Municipio de Colonia Benítez, Parques Nacionales y Bomberos Voluntarios, se llevó a cabo esta mañana una Jornada de Plantación Comunitaria en el ingreso a la localidad, con el objetivo de fortalecer el compromiso con la preservación del medio ambiente.

Durante la actividad se plantaron un total de 30 árboles de especies nativas, entre los que se destacan Jacaranda, Patas de Buey, Palos Borrachos y Lapacho, contribuyendo a la reforestación y embellecimiento de los espacios públicos de la comunidad.

Fomentando prácticas sostenibles

La iniciativa busca incentivar a los vecinos a involucrarse en acciones ambientales, promoviendo la conservación de la flora y fauna locales. Además, se espera que este tipo de jornadas se conviertan en una práctica recurrente que represente un modelo de compromiso ciudadano y cuidado de los recursos naturales.

El municipio destacó que estas acciones forman parte de un programa más amplio de protección del entorno, en el que se combina educación ambiental, participación comunitaria y coordinación interinstitucional para lograr resultados sostenibles a largo plazo.

Un ejemplo de colaboración comunitaria

La jornada contó con la colaboración activa de Parques Nacionales y Bomberos Voluntarios, quienes aportaron experiencia y acompañamiento técnico para garantizar la correcta plantación de los ejemplares y su adaptación al entorno.

Desde la Municipalidad señalaron que actividades de este tipo fortalecen el sentido de pertenencia y orgullo local, al mismo tiempo que generan conciencia sobre la importancia de conservar las especies nativas y proteger los ecosistemas locales.

Con esta acción, Colonia Benítez refuerza su lema de “Capital Botánica”, consolidándose como una comunidad que trabaja unida por la preservación de su entorno natural, fomentando prácticas sostenibles que benefician a toda la ciudadanía.