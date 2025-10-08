El Programa Ñachec de Napenay continúa con la entrega de módulos alimentarios a las familias beneficiarias

559055461_122244128462167010_2673222249077498966_n

La Municipalidad de Napenay avanza con la implementación del Programa Ñachec, una iniciativa social que busca acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad mediante la entrega regular de módulos alimentarios.

Coordinado por la facilitadora Giuliana Ayala, el equipo del programa desarrolla sus actividades en el galpón Ñachec, ubicado junto al edificio municipal, donde se trabaja con compromiso y dedicación para asegurar que la ayuda llegue de manera ordenada y transparente a cada hogar que más lo necesita.

Desde el municipio se invita a las personas que forman parte del programa a acercarse en el horario habitual para el retiro de sus módulos, y se recuerda que quienes aún no están inscriptos pueden consultar los requisitos para incorporarse a esta importante iniciativa de asistencia social.

De esta manera, el Municipio de Napenay reafirma su compromiso con las políticas públicas de contención y acompañamiento comunitario, priorizando la asistencia alimentaria a los sectores más necesitados.

