La Municipalidad de Fontana llevó el operativo “Muni en Acción” al barrio San Pantaleón

La jornada incluyó atención social, servicios esenciales y actividades recreativas para las familias. El intendente Fernando Cuadra destacó el compromiso del Estado local con los vecinos.

Fontana – La Municipalidad de Fontana desarrolló este martes una nueva edición del operativo “Muni en Acción”, que en esta oportunidad se realizó en el barrio San Pantaleón, con el objetivo de acercar servicios municipales, atención social y actividades recreativas a la comunidad.

Por disposición del intendente Fernando Cuadra, el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezado por Verónica Pinsker, llevó adelante un operativo integral en el merendero “Los Niños del San Pa”, donde se brindaron diversas atenciones y asesoramientos a los vecinos.

Durante la jornada se ofrecieron servicios sociales, controles básicos de salud y acompañamiento a familias del sector. Además, los más chicos participaron de actividades lúdicas y recreativas, generando un espacio de encuentro y alegría en el barrio.

“El operativo Muni en Acción refleja la voluntad de un Estado presente, cercano y comprometido con las necesidades de la comunidad”, destacaron desde el municipio.

Estas acciones forman parte de una política de descentralización impulsada por la gestión de Cuadra, que busca acercar el municipio a los distintos barrios de Fontana mediante operativos sociales, sanitarios y de integración comunitaria.