Javier Martínez: “Quiero que esta presentación no termine en un aplauso, sino en un punto de partida”

Desde Enrique Urien, el intendente de Margarita Belén lanzó su primera obra literaria con un fuerte mensaje político y académico ante un buen marco de público.

En el Salón Municipal de Fiestas de Enrique Urien, ante un buen marco de público compuesto por vecinos, militantes y allegados, el actual jefe comunal de Margarita Belén presentó su libro “Del dolor a la Victoria, cuando la adversidad la convertimos en impulso político”, trabajo surgido de su tesis de Maestría en Gobierno y Economía Política de la Universidad Nacional de San Martín.

La actividad contó con el acompañamiento de la intendenta local, Liliana Pascua, y marcó el inicio de una serie de presentaciones que, según se anticipó, llegará a las 70 localidades de la provincia del Chaco.

Un cierre con tono de convocatoria

El tramo final del acto estuvo cargado de contenido político y apelación directa al público. Martínez invitó a transformar la experiencia personal y colectiva en acción organizada.

“Hoy quiero que esta presentación no termine en un aplauso, sino en un punto de partida. Porque si pudimos transformar el dolor en esperanza, también podemos transformar la esperanza en acción”, expresó. Y concluyó con una frase que sintetiza el espíritu del libro y de su mensaje: “Después del dolor… siempre puede venir la victoria”.

El autor

Javier Héctor Alejandro Martínez tiene 39 años. Nació el 12 de junio de 1986 en Margarita Belén. Es abogado y Máster en Gobierno y Economía Política. Está casado con María de los Ángeles Fretes y es padre de Agustina y Santiago.

Fue concejal de Margarita Belén entre 2011 y 2015 y desde 2019 se desempeña como intendente de la localidad, cargo para el que fue reelecto para el período 2023-2027.

El libro: estrategia electoral y poder municipal en Chaco

La obra se inscribe en el campo de los estudios sobre estrategias electorales en campañas subnacionales, con foco específico en el nivel municipal chaqueño. El trabajo analiza las elecciones anticipadas convocadas tras el fallecimiento de intendentes en funciones, un fenómeno que en la provincia registró diez casos entre 1994 y 2018.

Martínez examina dos estrategias centrales: la denominada “estrategia del delfín”, mecanismo habitual de sucesión impulsado por intendentes, y la estrategia de identificación propia, a la que conceptualiza como “estrategia del cajón”. Según la hipótesis desarrollada, la combinación de ambas herramientas incrementa las probabilidades de éxito electoral del candidato oficialista en contextos de acefalía definitiva.

El recorte temporal abarca 24 años, desde la implementación de la elección directa de intendentes en la provincia hasta el último caso de fallecimiento en funciones considerado en la investigación. El estudio se apoya en fuentes documentales y análisis del tratamiento oficial y periodístico de los casos, dentro de un marco teórico que dialoga con los trabajos de María Matilde Ollier sobre estrategias electorales en el Conurbano bonaerense, adaptando categorías conceptuales a la realidad municipal chaqueña.

En un escenario político donde los estudios suelen concentrarse en niveles nacionales o en grandes conglomerados urbanos, la publicación aporta una mirada sistemática sobre los municipios de una provincia con 70 comunas y más de un millón de habitantes, abriendo un campo aún poco explorado en la ciencia política argentina.