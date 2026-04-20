Fontana: intensifican trabajos eléctricos tras el temporal y piden paciencia a los vecinos

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La Municipalidad de Fontana informó que continúa desplegando operativos en distintos barrios para reparar los daños ocasionados por el fuerte temporal que afectó a la ciudad en las últimas horas.

A través de un comunicado, el municipio detalló que el Departamento de Instalaciones Eléctricas trabaja de manera sostenida en tareas de mantenimiento y restitución del servicio, uno de los más comprometidos tras las intensas lluvias y ráfagas de viento.

Las cuadrillas municipales recorren diferentes zonas atendiendo reclamos y realizando intervenciones para garantizar la seguridad de los vecinos, en un contexto donde las condiciones climáticas aún presentan dificultades.

Desde el Ejecutivo local agradecieron la paciencia de la comunidad y remarcaron que los trabajos continuarán hasta restablecer la normalidad en todos los sectores afectados. Asimismo, pidieron extremar precauciones ante posibles riesgos eléctricos derivados del temporal.

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