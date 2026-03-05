Abren inscripciones para más de 30 cursos de formación laboral en Resistencia y Quitilipi

El dirigente chaqueño Raúl Bittel anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición de los cursos de capacitación laboral que se dictarán en la Escuela Pública de Gestión Social N°12 y en el Instituto de Capacitación Política “Juan Domingo Perón”.

La propuesta incluye más de 30 cursos de formación profesional, orientados a brindar herramientas concretas para la inserción laboral. Las inscripciones se realizan durante el mes de marzo en la Resistencia y también en la localidad de Quitilipi.

“Estamos invitando a todos los vecinos a que se acerquen. Son capacitaciones con rápida salida laboral y con docentes que tienen muchos años de experiencia”, explicó Bittel durante una entrevista radial.

Amplia oferta de capacitaciones

Entre los cursos disponibles se encuentran montador electricista, tornero, herrero, soldador, reparador de celulares y dispositivos móviles, fotografía profesional, idiomas como inglés y portugués, lengua de señas, oratoria y liderazgo, entre otras propuestas.

Las capacitaciones se dictarán en dos sedes de la capital chaqueña: la Escuela N°42, ubicada en Liniers 192, y la Escuela N°88, situada en la intersección de Rodríguez Peña y Obligado.

Según indicó Bittel, el año pasado la institución tuvo más de 2.000 personas cursando y alrededor de 1.000 egresados, lo que refleja la demanda de este tipo de formaciones.

Inscripciones y requisitos

Las inscripciones se realizan de 17 a 20:30 horas en la Escuela N°42. Para anotarse, los interesados deben presentar fotocopia de DNI, constancia de CUIL, título secundario y completar el formulario de inscripción.

Además, en la sede de la Escuela N°88 funciona un nivel terciario donde se puede estudiar Tecnicatura en Gestión Municipal y Mantenimiento de Edificios, carreras que también se encuentran en etapa de inscripción.

Oferta en Quitilipi

La propuesta educativa también cuenta con un anexo en Quitilipi, donde las inscripciones se realizan en la sede ubicada en calle Córdoba 83.

En esa localidad se ofrecen cursos como montador electricista, peluquería, soldador, operador de PC, cocina, pastelería, instalación de equipos de refrigeración y recepción administrativa, entre otros.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 16 de marzo, y posteriormente comenzarán las clases correspondientes al ciclo 2026. Según destacó Bittel, el objetivo es brindar herramientas de formación que faciliten el acceso al empleo en un contexto económico complejo.