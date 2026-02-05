Invitan a la escuela de natación gratuita para todas las edades en el Jaime Zapata

El Gobierno de la provincia a través del Instituto del Deporte Chaqueño ofrece clases gratuitas de natación los días martes y jueves de 14 a 20 hrs, a partir de los 3 años de edad a 14 años. Para adolescentes, jóvenes y adultos (14 a 49 años), martes y jueves de 14 a 20 hrs. Mientras que para los adultos mayores (más de 50 años), la escuela de natación se realiza en el turno mañana de martes a viernes en el horario de 7,30 a 10 hrs.

Requisitos

Se deberá imprimir el formulario obtenido a través de nuestras redes sociales FACEBOOK: Instituto del deporte Chaqueño e IG: @deporteschaco, completar los datos que solicita el mismo y adosar un certificado médico especificando alguna patología y fotocopia de DNI.

La revisación médica la pueden realizar en el polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150), de lunes a viernes de 7.00 a 12.00 y de 14 hrs a 20 hrs. Cualquier consulta lo debe hacer en forma presencial en nuestras oficinas, ubicadas en el polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150- Resistencia)

Beneficios de ir a una escuela de natación

Salud Física Integral: La natación es considerada uno de los ejercicios más completos debido a que involucra grandes grupos musculares simultáneamente, además tiene un bajo Impacto, mejora la capacidad cardiovascular y la quema de calorías

Seguridad y Supervivencia: Este es el beneficio más pragmático. Aprender en una escuela garantiza que la técnica sea la correcta desde el inicio y previene ahogamientos

Beneficios Psicológicos y Cognitivos: El contacto con el agua tiene un efecto único en el sistema nervioso, reduce el estrés, fomenta el compañerismo y mejora la autoestima

Desarrollo Psicomotriz (Especialmente en Niños): Para los más pequeños, la natación es una herramienta de desarrollo clave que ayuda en la coordinación.