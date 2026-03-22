Investigan la muerte de un hombre hallado en un predio sobre avenida Alvear

Un hombre fue hallado sin vida este domingo al mediodía en un predio ubicado sobre avenida Alvear al 3200, en la ciudad de Fontana, y la Justicia investiga las circunstancias de su muerte.

El hecho se conoció alrededor de las 12.30, cuando un aviso alertó sobre la presencia de una persona aparentemente sin signos vitales en un terreno perteneciente a una empresa de descartables.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron el fallecimiento de un hombre mayor de edad, cuya identidad aún no fue establecida.

Según las primeras observaciones, vestía una campera negra, pantalón tipo buzo azul y ojotas negras con rayas blancas.

Tras la confirmación del deceso, se dio intervención al médico policial para realizar las primeras evaluaciones, mientras se aguardan las directivas de la fiscalía de turno, que definirá los pasos a seguir en la investigación.