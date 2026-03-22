San Bernardo: trabajos de SAMEEP optimizan el servicio de agua en distintos sectores

En San Bernardo, la empresa estatal SAMEEP llevó adelante una serie de trabajos de reparación con el objetivo de mejorar y garantizar la continuidad del servicio de agua potable en distintos sectores de la localidad.

Las intervenciones fueron ejecutadas por personal de la Zona III e incluyeron la reparación de una cañería ubicada bajo la cinta asfáltica en la intersección de las calles 9 de Julio y Ucrania, una tarea que presentó mayor complejidad técnica. Además, se realizaron trabajos sobre calle Junín y en distintos puntos del casco céntrico y barrios de la ciudad.

El gerente general de SAMEEP, Edgardo Altamirano, explicó que estas acciones forman parte de un plan de mejoras orientado a dar respuesta a los reclamos de los usuarios. “El propósito es optimizar el servicio mediante nuevas conexiones y el reemplazo de cañerías que ya no están en condiciones”, señaló.

Tras la finalización de las tareas, el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva en las zonas afectadas.

Por su parte, el coordinador de Zona III, Omar Albornoz, destacó el trabajo del equipo operativo y remarcó que algunas intervenciones demandaron mayor esfuerzo debido a su ubicación, especialmente aquellas realizadas bajo la calzada. “Se trabajó con rapidez y compromiso para minimizar el impacto en los usuarios”, afirmó.

Desde la empresa indicaron que continuarán desarrollando obras y tareas de mantenimiento en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar un servicio más eficiente.