Interno del Complejo Penitenciario I se prendió fuego y está en grave estado

Un grave episodio se registró en el Complejo Penitenciario I de Villa Barberán. Cerca de las 23:30 horas, un interno alojado en el módulo 2 se prendió fuego dentro de su celda, resultando con el 80% de su cuerpo quemado.

El detenido, identificado como Cristian Ayala, había protagonizado anteriormente un intento de suicidio, cuando intentó ahorcarse pero fue impedido por sus compañeros de celda. Según trascendió, habría mantenido una discusión con su pareja antes de tomar la drástica decisión de prenderse fuego.

El hecho generó conmoción dentro del establecimiento penitenciario y puso en alerta al personal del Servicio Penitenciario, que intervino de inmediato para asistir al interno.

La situación se encuentra bajo investigación y el detenido permanece en estado crítico en el hospital Perrando, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.