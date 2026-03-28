Murió Manuel Manubens Calvet, el correntino que luchó por ser reconocido como hijo de un terrateniente

A sus 72 años, murió Manuel Manubens Calvet, el correntino que luchó durante casi cuatro décadas por ser reconocido como hijo de Juan Feliciano Manubens Calvet. El estanciero cordobés había muerto en 1981 sin herederos directos y dejando una fortuna estimada en 225 millones de dólares.

Manuel Manubens Calvet murió durante la madrugada del martes 24 de marzo, tras sufrir complicaciones derivadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Además, desde 2022 venía enfrentando el Alzheimer.

Nacido en los Esteros del Iberá, Manuel alcanzó notoriedad en todo el país al protagonizar una de las disputas por herencia más polémicas -y finalmente exitosas-. Tras décadas de batalla, en 2020 logró negociar un acuerdo cercano a los 5 millones de dólares, según informó Infobae en aquel momento.

Su madre era cocinera en una estancia de una familia cordobesa radicada en Corrientes, un lugar frecuentado por el terrateniente Manubens Calvet. Con el tiempo, Manuel logró cambiar su apellido -originalmente Maidana- por el de quien sostenía era su padre.

Durante su lucha, fue denunciado por falsificación de documento y condenado a tres años de prisión. Sin embargo, tiempo después, otro juez revirtió la sentencia y reconoció su identidad, en un proceso que se extendió durante 18 años.

El documento en cuestión era un acta firmada por Juan Feliciano ante un juez de paz de La Lomita de Lafinur, en la provincia de San Luis, en la que reconocía a Manuel Antonio Maidana como hijo extramatrimonial, fruto de su relación con Julia Maidana. No obstante, el examen genético oficial determinó que no era hijo del millonario; aun así, se especula que su inclusión en la herencia fue una vía que encontraron los familiares de Manubens Calvet para destrabar la causa.