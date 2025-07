Internas y silencios tras el cierre de listas: cómo quedó el clima en el Gobierno y cuáles son los primeros pasos de la campaña de LLA

Es cuanto menos paradójico que el Día del Amigo haya venido después del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. Y es que es prácticamente una tradición que con la definición de la cantidad y la posición de los lugares haya facciones de un mismo espacio que terminen más conformes que otros, porque, además, es un indicador de la correlación de fuerzas. El Frente La Libertad Avanza (constituido por los libertarios y el PRO) no fue ajeno a esta dinámica.

Hubo ganadores y perdedores, como sucedió siempre. La Libertad Avanza se quedó con el primer candidato en seis secciones electorales y el PRO en dos. En el plano municipal, en la mayoría de distritos no gobernados por el PRO primó la premisa de que los cargos iban a ser mayoritariamente libertarios, mientras que se permitieron concesiones como en intendencias del PRO, siendo Soledad Martínez (Vicente López) quien logró imponerse con una jugosa proporción de 70% de amarillos y 30% de violetas.

Los armadores del PRO –Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro– quedaron satisfechos, dado que podrán renovar hasta el 75% de los cargos que ponen en juego. También fueron recompensados ciertos alfiles del bullrichismo, que fue parte de las negociaciones que también tuvo que liderar el responsable de LLA en Provincia, Sebastián Pareja.

Pero hubo un sector que resonó por su relativa ausencia, la agrupación Las Fuerzas del Cielo, (referenciada en el asesor presidencial, Santiago Caputo) a la que solo se le concedió la quinta candidatura a diputado provincial por la Tercera, que tendrá como candidato al secretario de Civilización y Culto, Nahuel Sotelo, además de exiguos cargos municipales.

Aunque Caputo fue parte importante en el diálogo con Ritondo para asegurar el acuerdo con el PRO, Pareja no vaciló en demostrar que tiene la lapicera en ese distrito, amparado en el aval que le dan para esa tarea el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem y la presidenta del partido, Karina Milei. La foto que se sacaron hacia el fin del sábado buscó plasmar esa situación.

El armador nacional de LLA, Eduardo «Lule» Menem; el diputado nacional, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia y titular nacional de LLA, Karina Milei; el presidente del PRO PBA, Cristian Ritondo; y el presidente de LLA PBA, Sebastián Pareja El armador nacional de LLA, Eduardo «Lule» Menem; el diputado nacional, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia y titular nacional de LLA, Karina Milei; el presidente del PRO PBA, Cristian Ritondo; y el presidente de LLA PBA, Sebastián Pareja

Hasta la redacción de este artículo, referentes caputistas como el jefe de bloque libertario en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo; el influencer Daniel “Gordo Dan” Parisini; el ex director de Intercargo, Lucas “Sagaz” Luna; ni la mano derecha de Caputo, Macarena Alifraco, habían hecho alguna interacción en las redes. El único fue Juan Pablo Carreira, más conocido en X como Juan Doe, el único de todos ellos que tiene un cargo oficial, siendo director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia.

En ese sector prefirieron guardar silencio ante las consultas de Infobae, aunque es un hecho que, pese a los pocos lugares “entrables” que se les dieron, no “romperán” como una señal inequívoca de alineamiento total con el Presidente.

En rigor, más allá de los lugares de las listas, la preocupación del asesor presidencial es por una cuestión de cálculo político. “A Santiago le chupa un huevo quién le pone el moño a los acuerdos [en ese sector afirman que tuvieron mucho que ver con el cierre de la alianza con el PRO] o las bancas en sí; le importan las listas por lo que se le propone al electorado”, afirman cerca de él.

Tanto el menemismo como el caputismo bregaban por un acuerdo con el PRO. Incluso, este debió ser a regañadientes, acordando con alfiles del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien Milei le hizo la cruz. Pero en Las Fuerzas del Cielo creen que algunos nombres son una señal de “casta” en detrimento del ideario libertario.

Usuarios digitales que no precisamente responden a los caputistas (aunque sí los apoyan) cuestionaban las estructuras armadas en publicaciones de X hecha por una cuenta llamada @mediceneljefe, inspirada en la hermana presidencial. Hay que mirar muy de cerca este usuario, o al menos eso dicen quienes conversan diariamente con Karina. Podría ser indicador de qué mensajes quiere mandar su círculo.

Para estos días que se vienen, desde el Menemismo esperan que se configure una suerte de “tábula rasa” con los caputistas. Sin pruebas de que pudo haber venido de ese sector, fue inevitable que se enrareciera el ambiente con la noticia de la preadjudicación a una empresa de la familia Menem de un contrato de casi $ 4000 millones con el Banco Nación, conocida días antes del cierre de listas. En ambos bandos guardan silencio: no hay nada que fastidie más al Presidente que las discusiones sobre operaciones palaciegas. “No escaló el tema, nos conviene a todos”, indica una fuente gubernamental que no es de ninguno de los dos sectores.

“Los Menem no responden, trabajan”, es la nueva consigna que eligen decir desde esa facción ante las preguntas sobre las internas en el Gobierno. “Se bancaron la época en la que decir Menem era sinónimo de mala palabra. No tienen problema por lo que se diga sobre su estrategia política”, afirma una persona que los conoce bien. En el parejismo están quienes reconocen que los pocos lugares que le ofrecieron a los caputistas fue en reprimenda por los cuestionamientos que le hicieron por sus manejos en las delegaciones del PAMI.

El día después del cierre de candidaturas

Queda ahora un mes y medio en el que habrá elecciones a gobernador en Corrientes (31 de agosto) y las elecciones legislativas de Provincia (7 de septiembre).

En el Gobierno hay quienes dudan que se pueda configurar una mesa de coordinación política-electoral, como se hizo en la entonces campaña de Manuel Adorni en la Ciudad y que juntó a personas ligadas al vocero presidencial (por su rol de candidato), a Karina Milei (en representación del partido) y a Santiago Caputo (como el hacedor de la estrategia política).

Pareja y los Menem quieren que el esquema santiaguista se limite a lo comunicacional; y Santiago prevé hacer lo que el Presidente le encomiende o determine. “Yo soy un soldado”, suele decir en charlas privadas.

Para el caso bonaerense, en el entorno de Caputo indican que todos los resultados son posibles. Si bien resulta una obviedad decir que prefieren imponerse al kirchnerismo, afirman que “una eventual derrota no te dice nada para las generales”. “En 2023 hemos visto que los resultados de las provinciales no predicen el sentido del voto de la nacional. Turbulencia electoral va a haber siempre porque estamos en época de elecciones, no nos preocupa eso y es algo que ya tenemos en cuenta”, agregan.

El presidente Javier Milei El presidente Javier Milei

A excepción de los intendentes Diego Valenzuela (primer candidato en la Primera) y Guillermo Montenegro (misma posición en la Quinta), y el economista Oscar Liberman (en la Sexta, ya habiendo sido candidato a intendente en Bahía Blanca en 2023), quienes se presentan como cabezas de lista son prácticamente desconocidos para su electorado distrital.

Por eso, en el armado libertario afirman que lo preponderante será “el sello de La Libertad Avanza” y las consignas por “mayor seguridad”. Aquella lectura fue la que desembocó en la elección al coordinador político de LLA y ex comisario Maximiliano Bondarenko como cabeza de la Tercera, alguien que responde directamente a Pareja.

¿Milei se meterá a hacer campaña en el territorio bonaerense? Hay quienes aseguran que sí, pero que serán apariciones muy dosificadas por asuntos estrechamente ligadas a la seguridad presidencial. Hasta el momento, ha elegido mantenerse al margen de las disputas políticas vinculadas al cierre de candidaturas. El día después ya escribía sobre el corte de luz de la Junta Electoral de La Plata, que le permitió al kirchnerismo cerrar listas más tarde. “Kirchnerismo o Libertad, Statu quo o Cambio, Pobreza o Progreso”, tuiteó. Ante todo, la obsesión de Milei es ganarle a Kicillof en su terruño.