Barranqueras: tres detenidos tras allanamientos por el robo a un motel

Efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad realizaron este miércoles por la mañana una serie de allanamientos en el marco de una causa por supuesto robo a mano armada ocurrido en la ciudad de Barranqueras. El procedimiento culminó con la aprehensión de tres jóvenes y el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación.

El hecho investigado se remonta al pasado 27 de enero, cuando personas desconocidas ingresaron durante la noche a un motel ubicado sobre calle Ayacucho al 4800 y sustrajeron un DVR y una importante suma de dinero. La denuncia fue radicada por un ciudadano de 48 años, propietario del lugar.

A partir de las tareas investigativas y la toma de declaraciones, los agentes lograron establecer la identidad de los presuntos autores, quienes serían empleados del comercio. Con intervención de la Unidad Fiscal N° 14, se solicitó a la Justicia órdenes de allanamiento.

Con decretos fundados emitidos por el Juzgado de Garantías N° 3, se concretaron cuatro procedimientos simultáneos en domicilios de Barranqueras y Resistencia.

Durante las requisas, los uniformados incautaron una motocicleta Honda Wave 110 cc, cascos, destornilladores, un televisor, una cocina y otros bienes que serían de interés para la causa. Según fuentes vinculadas a la investigación, algunos de estos elementos habrían sido adquiridos con posterioridad al hecho denunciado.

Finalmente, fueron aprehendidos tres ciudadanos de 22, 23 y 24 años, quienes quedaron a disposición de la fiscalía interviniente mientras avanza la causa judicial.