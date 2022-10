Indignación: brutal golpiza de una mamá a una maestra

Impactos: 42

Daniela, una docente de primer y tercer grado, fue víctima de una agresión en la entrada de un kiosco en frente de la escuela en la localidad de Bosques. La agresora le habría golpeado porque la acusaba de haber golpeado a su hijo. Sin embargo, los 30 chicos del grado dijeron que era mentira. El apoyo de la comunidad educativa.

Con carteles que rezan “Daniela te apoyamos”, “+ educación, – violencia”, “En defensa de la escuela pública”, “Repudio a la violencia”, entre otras frases, docentes, alumnos, padres, gremios y directivos realizaron un abrazo al colegio en el barrio El Rocío en la localidad bonaerense de Bosques en apoyo a la maestra agredida por una madre.

Daniela, una docente de primer y tercer grado, fue víctima de una agresión en la entrada de un kiosco en frente de la escuela. La agresora le habría golpeado porque la acusaba de haber golpeado a su hijo. “Resulta que una madre la agredió porque supuestamente ella habría golpeado al nene, pero los 30 chicos dijeron que no fue así”, contó una madre de un compañero.

Los padres dijeron que el día anterior hubo una reunión con los directivos por lo sucedido. Laura, una mamá de otro grado participó en al abrazo al colegio y contó: “El problema fue que los padres no tuvieron buen acceso a la escuela para dialogar, la criatura supuestamente tiene problemas de conducta y estaba contenido por un equipo, pero parece que los padres no entendían que necesitaba ayuda”. “La maestra es un amor, la agredieron mal, la golpearon y no lo podemos permitir”, aseguró la madre.