Homicidio en Makallé: un conflicto vecinal que terminó en tragedia

Un violento episodio con arma de fuego sacudió a la localidad de Makallé el pasado martes 30 de septiembre, cuando un hombre identificado como Néstor Rubén Alegre perdió la vida tras recibir un disparo de escopeta. El supuesto autor, Sergio Omar Abatte, de 47 años, fue detenido horas más tarde y quedó imputado por homicidio.

El hecho

De acuerdo al parte oficial de la División Delitos Contra las Personas, alrededor de las 17 horas, Abatte ingresó a su campo en la zona de Colonia Amixta y encontró en el lugar a Alegre junto a otro sujeto identificado como Leandro Ramírez. Según la reconstrucción preliminar, en ese momento Abatte efectuó un disparo con una escopeta calibre 12 contra Alegre, provocándole la muerte inmediata. Luego se dio a la fuga.

El cuerpo de la víctima quedó tendido a la vera del campo, siendo hallado posteriormente por personal policial. La escena fue preservada con intervención del Ayudante Fiscal Joel Abregú, del Equipo Fiscal N° 13, y peritos del Gabinete Científico.

Un conflicto previo

Testimonios recabados en el lugar señalaron que el homicidio no fue un hecho aislado. Alexis Gustavo Rojas, cuñado del fallecido, y Lorenzo Miguel Díaz, ambos presentes en el lugar, declararon que existían conflictos previos entre Abatte y Alegre. Incluso, mencionaron la existencia de una prohibición de acercamiento al campo que el agresor habría desobedecido.

Díaz fue más allá: afirmó que meses atrás escuchó a Abatte manifestar su intención de hacerle daño a Alegre. Estos testimonios resultaron fundamentales para la investigación, reforzando la hipótesis de que se trató de un crimen premeditado.

La detención y las pruebas

Tras un operativo de búsqueda, efectivos de la Comisaría de Makallé lograron detener a Abatte antes de la medianoche del mismo día. En paralelo, se allanó su vivienda, donde se secuestraron un revólver calibre 32 con seis cartuchos y un rifle calibre 22 con mira telescópica. Sin embargo, el arma homicida —la escopeta calibre 12— no fue encontrada durante el procedimiento.

Además, se incautaron las memorias de las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad del sospechoso, que serán analizadas para determinar su rol en los hechos.

Un testigo bajo sospecha

Otro de los presentes en la escena, Leandro Ramírez, entregó una versión contradictoria de lo ocurrido. Según la investigación, habría intentado encubrir al supuesto autor. Por disposición de la Fiscalía interviniente, Ramírez también fue notificado de su aprehensión, aunque en calidad de imputado por encubrimiento.

Intervención judicial

El caso está en manos del Equipo Fiscal N° 13, que dispuso la detención de Abatte bajo la carátula de “supuesto homicidio” y de Ramírez por “supuesto encubrimiento”. Ambos quedaron alojados en la comisaría jurisdiccional mientras avanzan las diligencias investigativas.

Lo que viene

La tragedia en Makallé expone una vez más la peligrosidad de los conflictos vecinales que, en contextos de tensión prolongada, pueden escalar hacia hechos irreparables. La justicia deberá determinar si Abatte actuó con alevosía o en un contexto de legítima defensa frente al ingreso de Alegre al campo, aunque los testimonios recogidos hasta el momento parecen inclinar la balanza hacia la primera hipótesis.

Mientras tanto, la comunidad de Colonia Amixta permanece conmocionada por un crimen que se gestaba desde hacía tiempo y que encontró su desenlace fatal a la luz del día, en pleno campo chaqueño.