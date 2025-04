Histórica baja de impuestos en la provincia: se aprobó la reducción de Ingresos Brutos para sectores productivos

La Legislatura chaqueña aprobó una ley que establece un alivio fiscal progresivo para productores, comerciantes y profesionales independientes. La alícuota pasará del 3,5% al 2,9% en dos etapas. El diputado Sebastián “Colo” Lazzarini celebró la sanción y aseguró que “es un acompañamiento rotundo al sector productivo”.

En una sesión marcada por la ausencia de los legisladores vinculados al ex gobernador Jorge Capitanich, la Cámara de Diputados del Chaco sancionó ayer una ley que establece una reducción progresiva del impuesto a los Ingresos Brutos para distintos sectores de la economía. El proyecto, impulsado por el legislador oficialista Sebastián “Colo” Lazzarini, fue aprobado con el acompañamiento de bloques minoritarios y genera expectativa en el ámbito privado.

La medida establece que la actual alícuota del 3,5% bajará al 3,2% en lo que resta del 2025 y descenderá nuevamente al 2,9% a partir del 1 de enero de 2026. Esta modificación beneficiará a productores forestales, pequeños comerciantes, profesionales independientes y ganaderos, sectores considerados claves para el desarrollo económico provincial.

“Adero al productor forestal, a los profesionales liberales que se van a iniciar en sus actividades. Es un gesto, un acompañamiento rotundo, fuertemente al sector productivo, a quienes quieren trabajar y sacar adelante al Chaco de la mano del trabajo”, afirmó Lazzarini durante su exposición. Y agregó: “Es un hecho histórico que la provincia, hoy conducida por el arquitecto Leandro Zdero, haya bajado impuestos”.

El legislador resaltó que la norma fue elaborada tras encuentros con representantes del sector privado. “Nos hemos reunido con la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, muchos industriales. Lo trabajamos mucho y logramos un gran consenso”, indicó.

Además, recordó que esta no es la única medida de alivio fiscal: se amplió la exención del impuesto inmobiliario rural a campos de hasta 1.000 hectáreas, lo que también favorece a pequeños y medianos productores.

Consultado sobre los próximos pasos, Lazzarini indicó que la ley ya fue aprobada y solo resta la promulgación por parte del Ejecutivo provincial. “Sin lugar a dudas, es un dato muy importante para nuestra provincia tener y contar con esta ley que le va a dar una herramienta fundamental al sector privado, un alivio y un incentivo”, sostuvo.

El diputado también se refirió a la ausencia de legisladores del bloque justicialista. “No nos sorprende. Han demostrado que los diputados de Capitanich no quieren acompañar al industrial, al comerciante, al pequeño productor. Dijeron que no y no vinieron”, lanzó.

Finalmente, Lazzarini, que continúa con su agenda política en Juan José Castelli, se refirió al debate de candidatos a gobernador que se desarrollará esta noche en Villa Angela: “Va a ser un debate interesante, hay 11 candidatos y la ciudadanía del Chaco va a estar muy pendiente”.

Y concluyó con una frase que sintetiza el clima político tras la aprobación:

“Habemus aprobación, habemus alivio fiscal para todos los chaqueños. Es posible bajar impuestos en la gestión de Leandro Zdero”.