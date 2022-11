“Hay riesgo de hiperinflación”, advirtió el viceministro de Economía

Impactos: 5

“La mayoría de los países pueden tener déficit fiscal, pero no es el caso de Argentina porque no puede financiarse”, señaló Gabriel Rubinstein.

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, advirtió hoy que “hay un riesgo de hiperinflación en Argentina”, y afirmó que en el área trabajan para controlar la subida de precios, al igual que el déficit fiscal.

“Hay un riesgo de hiperinflación en Argentina, estamos teniendo 6 o 7 puntos de inflación mensual. Por eso hay que batallar día a día en todos los frentes”, expresó el funcionario y aseguró: “Estamos trabajando para bajar el déficit fiscal y la inflación”.

“La mayoría de los países pueden tener déficit fiscal, pero no es el caso de Argentina porque no puede financiarse”, agregó, en declaraciones radiales.

En ese sentido, Rubinstein destacó la importancia de obtener una “disciplina fiscal” y lo estableció como un deber, al señalar que “Debemos tener una disciplina fiscal diferente al resto de los países”.

“Tenemos un déficit más controlado. Y preferiría que el déficit fuera cero. Tenemos un 1,9 previsto de déficit primario para el año que viene es mucho mejor que tener el 2,5; el 3 o el 4”, señaló.

Sobre ese aspecto, destacó que “es una situación que no amerita tener una inflación super baja”, pero subrayó que “no te da una inflación del 100%, te da una inflación mucho más baja”.

Por otro lado, se refirió al presupuesto 2023 y al precio del dólar para el próximo año: “En el presupuesto está establecido que el dólar va a llegar a $270 a fin del año que viene”.

“Siempre hay que evaluar beneficios sin riesgos”, dijo Rubinstein sobre las medidas a tomar en relación al dólar.

“Tenemos un problema de brecha cambiaria, pero no de salario en dólares que quedó excesivamente alto como en otras oportunidades”, explicó, dejando a entender que es un panorama totalmente diferente de abordar.

En relación a una nueva implementación del dólar soja, el viceministro consideró que esa medida “se verá” y que hay que ir “paso a paso”: “Cuando vos estás en una situación crítica y no podés ir por la solución de fondo, tenés que tener creatividad en cada momento para ver cuál es la solución en cada momento”, señaló.

Para que no se pierdan reservas en el Banco Central consideró que se necesita “creatividad en los programas de exportación, con ingresos de préstamos financieros que ya activado bastante, con un control racional al tema importaciones”.

Desde el Ministerio de Economía -resaltó el viceministro-, “el equipo económico del Gobierno está trabajando exhaustivamente en todos los frentes, parecen los médicos en la época del Covid”.

A su vez, expresó su crítica respecto de quienes reciben planes sociales y compran dólares en simultáneo. Calificó a esto como un “desorden” que se debe corregir.

“No puede pasar que haya gente recibiendo planes sociales y comprando dólares, son desórdenes que hay que corregir”, puntualizó.

Por último, mostró su preocupación respecto de la sequía en varias partes del país: “Vemos el problema con preocupación. Por suerte está lloviendo en muchos lugares y eso es una gran bendición. Esperemos que el daño sea menor de lo que algunos está evaluando. Vamos a tomar las medidas necesarias para minimizar el daño que produce”.