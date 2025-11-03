Gloria Romero se quebró al escuchar audios de Cecilia y el tribunal dispuso un cuarto intermedio

Durante su testimonio, Gloria revivió momentos estremecedores al escuchar audios de su hija, lo que provocó una fuerte crisis emocional que obligó al tribunal a decretar un cuarto intermedio.

Con profundo dolor, la mujer relató detalles de la relación entre Cecilia y César Sena, y confirmó que la familia del joven le había ofrecido a su hija un empleo en Ushuaia, lo que luego se comprobó como parte de las maniobras para concretar su desaparición.

Romero aseguró además que César controlaba todos los mensajes que enviaba Cecilia y que, por esa razón, «en el último tiempo solo hablábamos por videollamada».

En otro pasaje de su declaración, la madre reveló aspectos de la vida que su hija llevaba junto a la familia Sena: «Ella odiaba ser piquetera», expresó, al recordar cómo Cecilia se veía obligada a participar en actividades políticas y sociales vinculadas al movimiento liderado por los Sena.

«La obligaron a borrar todo de su Instagram», relató también, al describir el control que ejercían sobre la joven. «César le decía que tenían que mostrar una vida de pobres», agregó, en alusión a la estrategia mediática que, según su testimonio, buscaba construir una imagen de humildad ante los demás.

El testimonio de Gloria Romero continuará una vez que el tribunal determine la reanudación del debate, mientras avanza esta segunda jornada marcada por la emoción y el impacto de su declaración.