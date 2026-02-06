General Pinedo avanza con obras y mejoras en el cementerio municipal

El intendente de General Pinedo, Franco Ciucci, supervisó los trabajos que se ejecutan en el cementerio local, donde se construye un nuevo palomar que contará con 21 nichos destinados a la venta.

Desde el municipio informaron que las nuevas unidades tendrán sistemas de pago accesibles para las familias que requieran el servicio y que el proyecto incluye además la construcción de veredas dentro del predio.

Durante la recorrida, las autoridades también señalaron que se proyecta la renovación del sistema de iluminación del cementerio, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y optimizar el mantenimiento del espacio.

En ese marco, se adelantó que el próximo proyecto contempla la construcción de una capilla destinada a la sala velatoria. Según indicaron, si bien ya se realizaron tareas de mantenimiento en una capilla existente, la iniciativa apunta a ampliar los servicios disponibles y responder a pedidos de vecinos.

Asimismo, desde el Ejecutivo municipal manifestaron que se busca gestionar la incorporación de personal permanente para el control, limpieza y mantenimiento del cementerio, además de reforzar la prevención de hechos de vandalismo o robos.