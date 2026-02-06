Fontana llevó el programa “Semillas de Verano” a Villa Floriani con actividades recreativas y culturales

La Municipalidad de Fontana realizó una nueva jornada del programa “Semillas de Verano” en la plaza del barrio Villa Floriani, donde vecinos de todas las edades participaron de propuestas recreativas, culturales y deportivas.

Durante la actividad se desarrollaron juegos, pintacaritas, espectáculos musicales, presentaciones de baile y distintas propuestas pensadas para el disfrute familiar y la integración comunitaria.

El evento contó con la participación de funcionarios municipales, personal del área de Desarrollo Social y talleristas de la Secretaría de Cultura Popular, Deporte y Turismo Social, quienes coordinaron las actividades junto a emprendedores y artistas locales.

Desde el municipio destacaron que el programa busca generar espacios de encuentro, recreación y contención social en distintos barrios de la ciudad, promoviendo la participación vecinal y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Las jornadas de “Semillas de Verano” continuarán desarrollándose en otros sectores de Fontana con el objetivo de acercar propuestas culturales y recreativas a toda la comunidad.