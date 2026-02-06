Laguna Blanca acreditó ayudas escolares y prepara actividades educativas y recreativas para el inicio de clases

La intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, informó que ya fueron acreditadas las ayudas escolares destinadas a los hijos de trabajadores municipales, en el marco de las acciones que el municipio impulsa de cara al inicio del ciclo lectivo.

Según detalló la jefa comunal, además del beneficio económico, el municipio avanza en la elaboración de listas de útiles escolares y en la provisión de calculadoras científicas destinadas a estudiantes de distintas instituciones educativas de la localidad.

En ese contexto, Panzardi destacó que el municipio también pondrá en marcha clases de apoyo escolar y de repaso que comenzarán el próximo lunes en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Laguna Blanca. Las actividades estarán a cargo de docentes de la localidad y estarán destinadas a reforzar contenidos antes del regreso a clases.

La intendente señaló que el municipio continúa trabajando en distintos proyectos y obras, con el objetivo de acompañar a la comunidad y fortalecer el desarrollo local.

Por otra parte, recordó que continúan las actividades recreativas en el Complejo Natatorio municipal, donde se desarrolla la colonia de vacaciones que ya lleva casi dos meses de funcionamiento.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que las iniciativas forman parte de una política de acompañamiento a las familias y promoción de espacios educativos y recreativos para niños y jóvenes de Laguna Blanca.