Garantizan que en Corrientes inician las clases el 2 de marzo

Con ejes integrales en pos de mejorar el servicio de educación pública en la provincia, así como también las condiciones de trabajo y salarial de los docentes correntinos, el Gobierno de Corrientes y los seis gremios del sector con representación sindical avanzan con el diálogo a través de un cronograma de temas y fechas para abordar en los próximos días.

En la reunión de este martes 24, siguiendo las instrucciones del gobernador Juan Pablo Valdés, los ministros de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, y de Educación, Ana Miño, y los referentes de los seis gremios docentes acordaron continuar el diálogo y establecieron un cuarto intermedio hasta el miércoles 4 de marzo próximo en la sede de la cartera económica correntina, donde se volverá a dialogar sobre el salario.

El ministro Rivas Piasentini confirmó que, con su equipo técnico, volverá a reunirse con los gremios para continuar con los ejes salariales del sector.

Antes, este jueves 26, en la sede del Ministerio de Educación, abordarán cuestiones pedagógicas, técnicas e infraestructura, entre otros temas. La ministra Miño informó que recibirá a los representantes gremiales.

Reunión de este martes 24

La reunión que comenzó el miércoles 18 de este mes, se reanudó después de las 11 de hoy martes 24 en el Salón de Acuerdo General San Martín del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes.

En representación del Gobierno Provincial, fueron anfitriones los ministros de Educación Ana Miño, y de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini, a quién acompañó el subsecretario de Finanzas Héctor Grachot.

En tanto que los gremios estuvieron representados por: del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) Fernando Ramírez; de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) José Gea; de Unión Docentes Argentinos (UDA), Silvia Ocampo; del Movimiento Unificador Docente (MUD), Andrés Cristaldo; de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Rufino Fernández; y Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) Daniel Ayala.