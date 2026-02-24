El Gobernador nombró 198 Oficiales y otorgó becas a cadetes de la Escuela de Policía

Mediante el Decreto Nº319 el gobernador de la provincia de Corrientes Juan Pablo Valdés efectivizó el nombramiento de 198 nuevos oficiales recientemente egresados de la 53º Promoción de la Escuela de Oficiales. Además firmo el decreto Nº318, en el cual dispuso la cantidad de 187 becas para cadetes.

El Gobernador de la provincia de Corrientes Juan Pablo Valdes, mediante el Decreto Nº319 efectivizó el nombramiento de 198 nuevos oficiales recientemente egresados de la 53º Promoción de la Escuela de Oficiales.

Además comunicó la firma del decreto Nº318, en el cual dispuso la cantidad de 187 becas para cadetes de la Escuela de Policía.