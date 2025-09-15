El Ministerio De Producción Reafirmó Su Compromiso Con La Sustentabilidad En Agronea Pampa 2025

WhatsApp Image 2025-09-15 at 16.32.30

”El compromiso es claro: preservar el bosque nativo, garantizar la producción y acompañar a quienes trabajan la tierra, cumpliendo con las normas provinciales, nacionales e internacionales”, subrayó el ministro Oscar Dudik, acompañado por la intendente de la localidad, Glenda Seifert y el subsecretario de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro.

En el marco de la 2° Expo Agronea Pampa 2025 “Innovación sin Fronteras”, el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, ratificó su compromiso con una producción sustentable que proteja el bosque nativo y asegure el futuro productivo del Chaco.
Durante el panel sobre “Cambio de Uso de Suelo y Monte Nativo”, referentes del Estado provincial, productores forestales y agropecuarios; técnicos y público en general participaron de un espacio de diálogo abierto.
Los expositores fueron el ingeniero Miguel Ángel López, el productor Sergio Listelo y Gonzalo Riaño, del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA).
La participación del Ministerio en Agronea Pampa consolida un mensaje clave para el Chaco, que es continuar impulsando una agenda productiva con visión de futuro, basada en la sustentabilidad, el diálogo y la innovación, para seguir siendo motor de desarrollo regional.
Agronea Pampa se ratifica así como una vidriera de la producción chaqueña, donde sector público y privado trabajan codo a codo para abrir nuevas oportunidades y consolidar el crecimiento de una región que ya se proyecta como la nueva frontera agrícola del oeste chaqueño.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-09-15 at 17.32.44

Fuerte temporal en Colonia Costa Guaycurú: caída de árboles y postes de luz

302518w790h593c.jpg

Gastón Canuto: “Ascender a Primera sería algo increíble en mi carrera”

20221104_01

El Nbch Advierte Sobre Los Intentos De Estafas Y Recuerda Sus Canales Oficiales

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-09-15 at 17.50.44

El Gobierno Avanza Con El Plan Provincial De Urbanización En Charata

WhatsApp Image 2025-09-15 at 16.32.30

El Ministerio De Producción Reafirmó Su Compromiso Con La Sustentabilidad En Agronea Pampa 2025

WhatsApp Image 2025-09-15 at 17.32.44

Fuerte temporal en Colonia Costa Guaycurú: caída de árboles y postes de luz

302518w790h593c.jpg

Gastón Canuto: “Ascender a Primera sería algo increíble en mi carrera”

547257356_1214999360667560_7432338635842933004_n

Juan José Castelli: asistencia con agua potable para vecinos, escuelas y productores rurales