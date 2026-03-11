Sueldos que si aumentan: Los senadores nacionales pasarán a cobrar $11,5 millones

Los gremios y legisladores del Congreso Nacional acordaron un aumento de sueldo escalonado de 11,9%, en cuotas: del 2% por diciembre 2025; un 2,5% correspondiente a enero; 2,2% por febrero; más 2% de marzo; 1,7% en abril y 1,5% en mayo.

La suba responde a un mecanismo automático que engancha los haberes de los trabajadores del Congreso a las dietas de los legisladores, por lo que con cada aumento que percibe el personal, sube el sueldo de los senadores, que pasará a ser de unos 11,5 millones de pesos.

Este esquema se implementa desde abril de 2024, cuando los senadores aprobaron un sistema de cálculo de sus dietas basado en 2500 módulos equivalentes a los salarios de los empleados legislativos, sumados a 1000 módulos por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo, totalizando 4000 módulos.

Además, se incorporó una decimotercera dieta anual para compensar el aguinaldo.

En el caso de los diputados nacionales, el aumento es distinto, ya que sus dietas están desacopladas de los aumentos salariales de los trabajadores legislativos.