Francisco, el incomprendido

El Papa Francisco ha guiado a la Iglesia con gestos poderosos por un camino de humildad y modestia. Al mismo tiempo, su propia vacilación lo convirtió cada vez más en un misterio para los fieles, lo que aumentó las fuerzas centrífugas del catolicismo. Balance de un pontificado.

(Por Lucas Wiegelmann*) – La gente de todo el mundo está de luto por el difunto Papa Francisco. «A diferencia de sus predecesores, era menos dogmático», afirma Alexander Görlach: «Francisco se consideraba un hombre del pueblo. Esto tiene mucho que ver con su origen argentino».

En septiembre de 2013, seis meses después de su elección como Papa, el argentino Jorge Mario Bergoglio concedió a su hermano, el jesuita y periodista italiano Antonio Spadaro, su primera entrevista importante como jefe de la Iglesia católica.

Spadaro había preparado una larga lista de preguntas, muchas de las cuales le habían enviado otros jesuitas de todo el mundo. Pero mientras estaban sentados en la sala papal de la casa de huéspedes Santa Marta en el Vaticano, el periodista siguió una inspiración espontánea y formuló una pregunta que ni siquiera estaba en su nota.

«¿Quién es Jorge Mario Bergoglio?»

El Papa lo miró en silencio, recordó después Spadaro, lo que dejó al periodista inseguro. ¿Había preguntado algo inapropiado? Pero entonces Francisco indicó con un gesto que aceptaba la pregunta, y finalmente respondió: «No sé qué definición sería la más acertada… Soy pecador. Esta es la definición más correcta. Y no es una figura retórica, ni un género literario. Soy pecador».

Sea lo que fuere lo que Francisco dijo, escribió e hizo posteriormente, en todos sus años al frente de la comunidad religiosa más grande del mundo, los dos rasgos fundamentales que se anunciaron en esta escena inicial debían permanecer siempre presentes: con este Papa, el ministerio petrino entró indiscutiblemente en una nueva fase de demostrativa modestia y humildad, que ha cambiado para siempre la idea de qué y cómo puede y debe ser la Iglesia.

Al mismo tiempo, sin embargo, Jorge Mario Bergoglio siguió siendo un misterio para quienes lo siguieron, para los creyentes de todo el mundo y también para aquellos de su círculo más cercano, hasta el final. ¿Quién era realmente este Papa y qué quería hacer con su Iglesia, más allá de cuestiones de estilo? Todavía no hay una respuesta clara a esta pregunta. Es muy posible que él mismo no la conociera.

Este es un problema para un cargo que debe preservar la unidad de la Iglesia.

Decadencia católica en Sudamérica

La elección de Jorge Mario Bergoglio fue en sí misma una señal de que el catolicismo mundial podría en realidad haberse vuelto más unido. Después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, después de que la sucesión de italianos en la Sede de Pedro, que se había prolongado durante siglos, ya se había interrumpido, Bergoglio se convirtió en el primer no europeo desde la Edad Media, y el primer sudamericano de la historia, en convertirse en Papa. Era conveniente para una iglesia que estaba creciendo en la mayor parte del mundo pero que se estaba debilitando en Europa.

Esta vez los cardenales habían ido «hasta los confines de la tierra» para encontrar un nuevo papa, dijo el recién elegido Francisco a los fieles desde la Basílica de San Pedro en la tarde del 13 de marzo de 2013, y así era exactamente como parecía querer abordar su cargo.

Asumió el papel de alguien que viene de fuera, libre de la ceguera corporativa y de viejas lealtades, inmune en particular a todos los desafíos de los altos dignatarios (no solo clericales), a los que una vez llamó las «enfermedades de la Curia» en un discurso de Navidad que se hizo notorio entre los empleados del Vaticano: dureza de corazón, adulación, avaricia, hambre de poder y olvido de las propias convicciones (en palabras papales: «Alzheimer espiritual»).

Francisco, el Auténtico

Como su nuevo santo patrono eligió a Francisco de Asís, el monje archimendicante de Italia, el «pobre hombre» («Poveretto») y gran proscrito de la historia de la iglesia, cuyo radical cuidado por los pobres y el seguimiento de Cristo casi lo llevaron a ser quemado en la hoguera en lugar de ser incluido en el calendario romano de los santos.

Y así Francisco llevó la vieja especialidad del papado de ejercer influencia a través de gestos y acciones simbólicas a alturas completamente nuevas y celebró un triunfo de relaciones públicas tras otro, especialmente al principio: los zapatos negros después de los rojos de Benedicto XVI, la sencilla cruz pectoral, el Ford Focus usado, vivir en la casa de huéspedes del Vaticano en lugar del Palacio Apostólico, la conversión de la residencia de verano Castel Gandolfo en el nuevo hogar.

Todo esto era flagrante y, en algunos casos, visto a la luz del día, incluso contraproducente (tener que garantizar la seguridad del Papa en la casa de huéspedes significaba una carga adicional considerable para la Guardia Suiza; los habitantes de Castel Gandolfo, mientras tanto, se quejaban terriblemente de que Francisco no quería pasar el verano en ese palacio, y que eso reducía drásticamente el número de turistas).

Sin embargo, Francisco siempre transmitió un mensaje claro y nunca cruzó la línea del kitsch o la autoparodia porque le fue dado algo que no se puede aprender ni simular: la autenticidad.

Sus gestos de humildad y caridad, sus sermones sobre el Buen Samaritano y su compromiso anterior con los habitantes de las favelas de Buenos Aires, por ejemplo, formaban un cuadro coherente. Quienes lo conocieron personalmente también experimentaron a un hombre que parecía estar en paz consigo mismo, que tenía un aura de bondad alerta que no tenía nada de artificial o laborioso. Francisco se sentía cómodo en presencia de otros. Era, como ya le había profetizado al Príncipe de los Apóstoles, el propio Pedro, un clásico pescador de hombres.

Así, él, el anciano al frente de una vieja institución, se convirtió en un icono mediático internacional en la era digital, cuyo carisma, incluso más allá de la burbuja católica, podía competir con el de un Barack Obama o una Greta Thunberg de los primeros tiempos. E incluso los burladores dentro de la Iglesia, de los cuales no había escasez, y desde cuya perspectiva la crítica al capitalismo y a las eco-encíclicas no habría sido necesariamente la tarea más urgente de un líder religioso, tuvieron que admitir que la puesta en escena más poderosa de este pontificado fue, entre todas las cosas, una decididamente espiritual: la trascendental oración durante el Coronavirus en la vacía Plaza de San Pedro.

Las imágenes del Papa, visiblemente conmovido, cojeando solo bajo la lluvia por la desierta Plaza de San Pedro en pleno 2020, cómo imploró ayuda durante la pandemia ante el legendario crucifijo de San Marcelo («Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuelo a los corazones»), cómo finalmente, en silencio y con la custodia en alto, impartió la bendición papal a toda la humanidad: estas imágenes han quedado grabadas en la memoria colectiva, al menos de los católicos.

Ninguna otra ceremonia pública antes o después ha capturado el drama de la pandemia, el aislamiento y la desesperación de las personas y su anhelo de consuelo y sanación en una iconografía tan impresionante.

¿Un Papa contrario a la tradición católica?

Pero el carácter revolucionario de las apariciones del «Papa de los pobres» también suscitó expectativas que Francisco no pudo ni quiso cumplir. Él, que debía darle un nuevo aspecto a su iglesia, ¿no cambiaría pronto también su núcleo, y con ello quería decir: liberalizarla, modernizarla, hacerla más izquierdista?

Algunos pasajes de su primer y hasta el día más importante documento de enseñanza, junto con la encíclica ambiental «Laudato Si’» (2015), la Exhortación Apostólica «Evangelii Gaudium» (2013), parecían apuntar en esta dirección. ¿No se hablaba de una «sana descentralización» con la que Francisco quería gobernar en el futuro? ¿No significaba eso que Roma concedería a las iglesias particulares más libertad de movimiento y aceptaría generosamente regulaciones regionales especiales? ¿Y no sería también previsible que pronto la propia doctrina católica pudiera ser tratada con mayor laxitud?

Especialmente en Alemania, la imagen de Francisco como un «reformador» se solidificó rápidamente, como alguien que finalmente aboliría todo lo que se había considerado difícil de manejar en la Iglesia Católica durante décadas, desde el rechazo a la posibilidad de tener mujeres sacerdotisas hasta el celibato. Toda declaración en una entrevista que pudiera interpretarse, aunque fuera remotamente, como una señal para planes correspondientes llegó rápidamente a los titulares, independientemente de si se pudiera demostrar su fiabilidad o no, mientras que todos los demás tonos que sugerían la preservación del status quo.

Junto con el Papa contra la tradición católica y la jerarquía, ese era el modelo que se esperaba y que se consideraba seriamente plausible. Como medida de precaución, el periódico «Zeit» hizo un montaje fotográfico del rostro de Francisco en un cuadro de Martín Lutero. Estos malentendidos estimularon planes cada vez más ambiciosos para una nueva iglesia que, tarde o temprano, tuvieron que conducir a la decepción y la frustración.

La Conferencia Episcopal Alemana y el Comité Central de Católicos Alemanes (ZdK) también hicieron todo lo posible durante mucho tiempo para reivindicar de algún modo a Francisco como el patrón y mecenas no oficial de su programa de reforma «Vía Sinodal». En Roma era un secreto a voces que el Papa desconfiaba cada vez más de los debates teológicos alemanes, que giraban tanto en torno a la participación laica y a nuevos conceptos morales y tan poco en torno a la fe cristiana misma.

La carta a los creyentes alemanes

Cuando la situación empezó a volverse incómoda para él, Francisco incluso decidió tomar una medida espectacular en junio de 2019: escribió una carta a todos los creyentes en Alemania (ni siquiera el papa alemán Benedicto XVI les concedió un honor tan histórico) para aclarar algunas cosas. Les advirtió contra «la indolencia y la comodidad trivial», criticó el constante «deseo de autojustificación y autoconservación», y describió las notorias quejas de las discusiones alemanas de la siguiente manera: «El descontento, la apatía, la amargura, la criticidad y la tristeza no son buenas señales ni consejeros».

Los dirigentes de la Conferencia Episcopal Alemana y del Comité Central de los Católicos Alemanes no se molestaron por las palabras del Santo Padre, pero hablaron de «ánimo» y «apoyo» a su camino. El cardenal emérito alemán Walter Kasper, que había asesorado a Francisco en su carta, comentó con amargura en aquel momento que la carta del Papa había sido «desafortunadamente elogiada hasta la muerte y luego dejada de lado».

Para el público alemán, tales maniobras podrían haber mantenido la impresión del liberal Francisco por algún tiempo más. Sin embargo, dentro de la Iglesia, a lo largo del pontificado se hizo cada vez más claro que este Papa no implementaría ninguna reforma fundamental, aparte de detalles como el hecho de que la prohibición de la pena de muerte ahora está incluida en el Catecismo.

La homosexualidad sigue siendo un pecado para la Iglesia (a pesar de todas las declaraciones supuestamente abiertas al diálogo del Papa). Los sacerdotes deben seguir siendo hombres célibes (aunque en el Sínodo de la Amazonia de 2019, toda la Iglesia universal discutió hasta el borde de la división sobre la posibilidad de que los «viri probati» casados ​​fueran sacerdotes).

Y Roma todavía tiene la palabra final en todo y hará cumplir esta autoridad si es necesario. Cuando la diócesis de Tréveris, invocando siempre por supuesto el supuesto espíritu del Papa Francisco, quiso implementar una importante reforma parroquial y dar a los laicos más voz en la administración de las parroquias, la Congregación Romana para el Clero suspendió sumariamente el proceso, con la aprobación expresa del Papa. El obispo Stephan Ackermann tuvo que viajar corriendo a Roma, «orientarse» y luego redactar una nueva ley. Hasta aquí llega la beneficiosa descentralización de la «Evangelii gaudium».

Continuidad interna

Francisco ni siquiera ha renovado verdaderamente su propio aparato, la Curia romana, cuyas debilidades identificó de manera tan poco diplomática en el mencionado discurso de Navidad. La «reforma de la Curia» fue un auténtico chiste recurrente durante su pontificado. Incluso antes de la elección de Jorge Mario Bergoglio, en el llamado precónclave de 2013, los cardenales discutieron el hecho de que el Papa entrante tendría que reorganizar completamente las autoridades del Vaticano. La Curia era considerada obsoleta, ineficiente y, bajo la nueva impresión del escándalo Vatileaks, potencialmente desleal y peligrosa. Pocos días después del cónclave, Francisco anunció una reforma. También instaló un órgano consultivo fuera de las estructuras oficiales de la Curia, el llamado Consejo de Cardenales, para ayudarle a redactar el texto legislativo.

A partir de entonces, el asunto fue retocado año tras año, aparecían y desaparecían borradores, el texto revisado parecía estar a punto de publicarse y, al final, pasó por el siguiente circuito de retroalimentación a través del Vaticano. Al final, en marzo de 2022, el gran avance fracasó. No había responsabilidades ni autoridades completamente nuevas. En cambio, este departamento renunció a algunas responsabilidades y otro ganó otras, y por lo demás todo continúa como antes.

Tan rápidamente como Francisco cambió la imagen externa de la Iglesia, puso gran énfasis en la continuidad interna. Hay diferentes suposiciones sobre por qué. Algunos que han conocido al Papa dicen que, a pesar de su entusiasmo fundamental por la experimentación, en última instancia era inseguro y tenía miedo de hacer algo equivocado.

Otros creen que Francisco simplemente no estaba interesado en muchos de los temas que un Papa suele tratar, como las sutilezas dogmáticas de Benedicto XVI. Podría haber escrito tratados enteros, en latín si fuera necesario, pero eso lo dejó a él, el carismático, frío. Lo mismo se aplica a las cuestiones de gobierno, a la optimización de los procedimientos administrativos internos de la Iglesia y de los procesos de toma de decisiones: no es su mundo.

Finalmente, aquellos que tienen intenciones particularmente buenas hacia Francisco elevan su vacilación a un principio espiritual, típico de todos los jesuitas. El discernimiento de espíritus, tal como se practica en la orden jesuita, es decir, la ponderación de motivos y argumentos conflictivos antes de tomar decisiones importantes en la forma de un proceso meditativo sistemático, tiene la naturaleza de que una revolución a veces puede tomar un poco más de tiempo.

De hecho, «discernimento» era una de las palabras favoritas del Papa. «Cuando Francisco tiene una idea de reforma, no se limita a ponerla en práctica, sino que reza por ella», afirmó el periodista y jesuita Antonio Spadaro, mencionado al principio, en una entrevista con la revista «Herder Korrespondenz». Escucha lo que esta idea le produce en su interior; esto es típico de la espiritualidad de San Ignacio. Incluso cuando el Papa tiene una idea brillante que le impresiona mucho, primero se sienta a esperar la confirmación espiritual. Reza al respecto, y si la idea finalmente lo deja con un vacío interior en lugar de fortalecerlo, se da cuenta de que no era la voluntad de Dios.

La tragedia de Francisco fue que este «discernimento» resultó ser de utilidad limitada para la gestión de la Iglesia universal.En lugar de reconciliar y equilibrar, aumentó las fuerzas centrífugas. El mero hecho de que Francisco permitiera en el fondo muchos debates y no los reprimiera desde el principio enfureció a las fuerzas conservadoras, que lo veían con creciente escepticismo. El hecho de que los cambios visibles tardaran tanto en materializarse, o incluso no se materializaran en absoluto, hizo que los reformistas se desesperaran cada vez más. Las esperanzas que habían depositado en él eran demasiado altas. Hacia el final del pontificado, incluso algunos obispos alemanes admitieron a puerta cerrada: «Simplemente no entendemos a este Papa».

Entonces ¿quién fue Jorge Mario Bergoglio?

El Papa Francisco diseñó explícitamente su penúltima encíclica «Fratelli tutti» de 2020 como un resumen de declaraciones anteriores. Así que podemos leerlo como un legado, como un panorama de lo que fue realmente importante para él durante su reinado. La carta ya no estaba dirigida sólo a los católicos, ni siquiera sólo a los cristianos, sino a «todas las personas de buena voluntad». Y no se trataba de lo que la Iglesia debía o no debía hacer, sino de la cuestión de cómo se podía lograr la paz mundial.

Relativamente temprano en este texto, en el número 4, hay una frase discreta que en realidad se refiere a San Francisco de Asís. Quizás el Papa lo escribió casualmente. Pero dada la estructura completa de la encíclica, parece algo más.

Parece un pequeño autorretrato oculto, como la forma en que los artistas del Renacimiento inmortalizaban su propia imagen en un gran fresco en algún lugar del Vaticano. «No se dedicó a batallas verbales para imponer sus enseñanzas, sino que compartió el amor de Dios», escribe Francisco sobre Francisco de Asís, y es fácil imaginar que le hubiera gustado ver esta frase realizada en su propia vida.

Papa reformista o no, es posible que, en última instancia, Francisco simplemente pase por alto esta cuestión. En su opinión, la gran tarea del Papa, la tarea del cristianismo, era comunicar el amor de Dios en todo el mundo, incluso más allá de la Iglesia, con palabras y actos.

Por otra parte, las discusiones sobre la doctrina o incluso sobre la Iglesia y su constitución no le interesaban ni le convenían, siendo un hombre modesto y humilde. Para él, el Papa de los pobres, a él, el pecador, que nunca terminaba una aparición pública sin una última despedida, le pedía a todas las personas de buena voluntad: «Y no se olviden de rezar por mí».

*Publicado en el diario alemán www.welt.de/