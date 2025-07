For Ever rescató un empate en una complicada visita a Chicago

For Ever tuvo dificultades en lo defensivo, la lesión de Mathias Silvera y la tempranera amarilla a Maximiliano Romero (llegó a la quinta y se pierde el juego ante Almirante Brown) hicieron que For Ever tenga que mermar en su presión alta y se replegó. Tuvo dificultades y Chicago tuvo ocasiones para convertir en esa primera mitad.

Sin embargo, en el complemento, For Ever levantó su nivel y aunque careció de precisión en metros finales, no sufrió prácticamente y terminó quedándose con un empate muy valioso de cara al próximo domingo que recibe a Almirante Brown en el Juan Alberto García.

El primer tiempo lo tuvo a For Ever buscando presionar alto, la presencia de Amarilla, Enríquez y Marinucci obligó a Chicago a salir largo buscando a Iván Maggi para jugar a la segunda pelota.

Promediando la primera parte, el elenco local comenzó a manejar los hilos del juego y se vieron las ocasiones más importantes en los pies de Iván Molinas, primero con un disparo de media distancia y después con un tiro libre fantástico, en ambas ocasiones, encontró a Gastón Canuto respondiendo de forma sensacional. Iván Maggi también estuvo cerca, pero su remate se fue por arriba cuando quedó mano a mano con Canuto.

El “Negro” no tuvo volumen de juego en esa primera parte y careció de profundidad. La más clara estuvo en los pies de Jesús Amarilla, pero su disparo se fue muy elevado. El 0 a 0 le cayó mejor al equipo chaqueño al cierre de la primera parte.

En el complemento, For Ever se paró mejor, el conjunto de Pancaldo estuvo más firme en la última línea y se vio lo mejor de Valdez, Barbieri y Zules Caicedo y también creció en ofensiva. Si bien, al equipo chaqueño tuvo dificultades para generarle problemas a la última línea de Nueva Chicago y no tuvo grandes situaciones de peligro, lo jugó unos metros más arriba y prácticamente no sufrió en defensa.

Chicago perdió las formas y a pesar de mostrar amor propio no renunció a atacar y encontró en Iván Molinas a su hombre más peligroso por la banda derecha. Sin embargo, Canuto volvió a responder con solvencia y volvió a ser clave para conservar el empate.

Los últimos minutos fueron de Chicago, pero For Ever estuvo bien plantado y no sufrió. For Ever sumó un buen punto en condición de visitante y recibirá en la próxima fecha a Almirante Brown.

Síntesis

NUEVA CHICAGO 0: Facundo Ferrero: Franco Cortés, Julián Rodríguez, Agustín Aguirre, Francisco Nouet; Emiliano Méndez y Ignacio Rodríguez; Tomás Rodríguez, Ivan Molinas y Brandon Cortés; Ivan Maggi. DT: Gastón Lotito.

FOR EVER 0: Gastón Canuto; Gino Barbieri, David Valdez y Mathias Silvera; Joaquín Jara, Maximiliano Romero, Brian Nievas y Alan Luque; Leonardo Marinucci, Imanol Enríquez y Jesús Amarilla. DT: Ricardo Pancaldo.

Cambios: 15PT Jorge Zules Caicedo por Mathias Silvera (FE), 14ST Matías Romero por Jesús Amarilla (FE), 14ST Robertino Seratto por Joaquín Jara (FE), 34ST Juan Mendoza por Brandon Cortés (NC), 38ST Brian Guerra por Imanol Enríquez (FE), 38ST Joaquín Mateo por Leonardo Marinucci (FE), 41ST Adrián Martínez por Ignacio Rodríguez (NC), 41ST Alejandro Almaraz por Iván Molinas (NC), 46ST Sergio Ortiz por Tomás Rodríguez (NC), 46ST Mauro Ortiz por Iván Maggi (NC)

Árbitro: Franco Acita. Asistentes: Marcelo Errante y Federico Lapalma. Cuarto: Sebastián Bresba. Cancha: Republica de Mataderos.