Tras analizar el objeto caído en Tirol, fue trasladado a la Fuerza Aérea

El jueves pasado, un objeto de raras características cayó en Campo Rossi, en el acceso a Puerto Tirol, a unos cien metros campo adentro.

Allí, se constató la presencia de un objeto de forma cilíndrica, de aproximadamente 1,70 metros de longitud y 1,20 metros de diámetro, confeccionado aparentemente en material compuesto semejante a fibra de carbono.

En uno de sus extremos, presentaba un orificio circular de 40 centímetros de diámetro, y en el opuesto, un sistema de válvulas con inscripción de serie N° FG-144A/GFFa3-11/S9-2305.

Por sus características constructivas, se presume que correspondería a un tanque de propelente utilizado en cohetería espacial.

El hallazgo fue debidamente registrado mediante un acta, disponiéndose la entrega del elemento a personal del Centro de Investigación Aeroespacial de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina , a cargo del Comodoro Rubén Alianza, acompañado por el jefe de la Base Aérea Militar de Resistencia, Comodoro Gabriel Acosta Manrrique.

El objeto fue envuelto en reiteradas ocasiones en nylon negro, posteriormente encintado y, por último, trasladado por personal idóneo a los fines legales pertinentes.

Se realizaron tomas fotográficas de las distintas secuencias del procedimiento realizado y se prosiguen las respectivas actuaciones judiciales con intervención del magistrado judicial interviniente.