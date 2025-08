Fontana respira fútbol: más de 20 equipos participaron en el torneo local de #ChacoJuega

El Polideportivo Municipal fue sede de una jornada deportiva que reunió a jóvenes talentos en las categorías Sub 14 y Sub 16. El evento, enmarcado en el programa provincial #ChacoJuega, tuvo el respaldo de la Secretaría de Cultura Popular, Deporte y Turismo Social, y el acompañamiento del Instituto del Deporte Chaqueño.

La ciudad de Fontana fue protagonista de una intensa jornada deportiva que dejó en evidencia el potencial, la energía y la pasión que los jóvenes chaqueños sienten por el fútbol. En el marco del programa provincial #ChacoJuega, se realizó con éxito la instancia local del torneo de fútbol masculino y femenino, con la participación de más de 20 equipos en las categorías Sub 14 y Sub 16.

El evento se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo Municipal, que se convirtió en el epicentro de una verdadera fiesta del deporte. Durante toda la jornada, chicos y chicas de diferentes barrios y escuelas de Fontana compitieron con entusiasmo, respeto y espíritu de superación. Los encuentros se vivieron con intensidad, pero también con alegría y compañerismo, valores esenciales que el deporte sabe transmitir mejor que nadie.

De Fontana al escenario provincial

De los 20 equipos participantes, cuatro lograron la clasificación a la instancia zonal, que se llevará a cabo en la ciudad de Resistencia a mediados de agosto. Esta fase reunirá a representantes de distintas localidades del área metropolitana y definirá los equipos que accederán a la etapa provincial del certamen.

“Para nosotros es una alegría ver el polideportivo lleno de jóvenes, familias y equipos técnicos. Fontana tiene un semillero deportivo inmenso, y estas oportunidades permiten que los chicos y chicas sigan creciendo no solo como deportistas, sino también como personas”, expresó Jorgelina Aguirre, secretaria de Cultura Popular, Deporte y Turismo Social del municipio, quien estuvo presente durante toda la jornada acompañando a los equipos.

Agradecimientos y compromiso institucional

Desde la Municipalidad de Fontana, encabezada por el intendente Fernando Cuadra, se destacó el apoyo del Gobernador Leandro Zdero y del Instituto del Deporte Chaqueño, que vienen impulsando fuertemente la inclusión deportiva en todo el territorio provincial a través del programa #ChacoJuega.

“El respaldo del gobierno provincial y del Instituto del Deporte es fundamental para que este tipo de eventos puedan realizarse en condiciones óptimas. Hoy el deporte es una herramienta de contención social, salud y desarrollo humano. Tenemos que seguir apostando a esto, más allá de las dificultades”, sostuvo Cuadra en declaraciones a medios locales.

Más que un torneo: una política pública activa

El torneo local no fue solo una competencia. Fue también una instancia formativa e integradora. Muchos de los equipos están conformados por jóvenes que participan en escuelas deportivas barriales, programas sociales o clubes comunitarios. Algunos de ellos tuvieron en esta jornada su primer acercamiento competitivo formal, y eso representa un hito tanto para ellos como para sus entrenadores y familias.

El clima de fiesta fue acompañado por una organización impecable, arbitrajes responsables y un equipo municipal que trabajó intensamente en la logística del evento: desde la inscripción previa hasta la entrega de certificados y el acompañamiento técnico durante los partidos.

Mirando al futuro

Desde el municipio ya se está trabajando para acompañar a los equipos clasificados a la instancia zonal. Se prevé que viajen con asistencia técnica, transporte y presencia institucional, continuando con la política de fortalecimiento del deporte juvenil.

La experiencia de este torneo local dejó en claro que Fontana no solo tiene talento, sino también capacidad organizativa, infraestructura y vocación de formar parte del proceso de renovación y expansión del deporte chaqueño.

Como dijo uno de los jóvenes participantes al final de la jornada:

“Hoy no ganamos, pero aprendimos un montón y ya quiero volver a jugar. Fue un día que no me voy a olvidar más”.

🏆 Resultados y próximos pasos

Los equipos clasificados serán anunciados oficialmente en las próximas horas por la Secretaría de Deportes del municipio. A mediados de agosto participarán en la fase zonal en Resistencia, donde se enfrentarán con equipos de otras localidades, buscando un lugar en la gran final provincial de #ChacoJuega.

Mientras tanto, Fontana celebra una jornada que fue mucho más que fútbol: fue inclusión, fue juventud, fue futuro.