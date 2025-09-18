Fontana refuerza el alumbrado público para mejorar la seguridad y la calidad de vida

La Municipalidad de Fontana avanza con un plan integral de recambio y reposición de luminarias en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de brindar mayor visibilidad y reforzar la seguridad en los barrios.

Por disposición del intendente Fernando Cuadra, personal de alumbrado público ejecuta trabajos de instalación de nuevo cableado y equipos de iluminación, que en esta etapa alcanzan a:

  • Pasaje Roldán

  • 222 Viviendas

  • Barrio José Hernández

  • Calle Río Negro

  • Avenida Alvear

Las tareas forman parte de un programa de modernización del sistema de alumbrado, que busca no solo prevenir hechos de inseguridad sino también mejorar la calidad de vida de los vecinos, optimizando la circulación y el uso de espacios públicos durante la noche.

“Seguimos aportando y trabajando por una mejor calidad de vida para nuestros vecinos”, destacaron desde el municipio, al subrayar que estas acciones responden a un plan sostenido de inversión en infraestructura urbana.

 

