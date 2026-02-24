Quitilipi: Ariel Lovey visitó la E.E.P. N.º 685 de Tacuruzal

641339872_18103141336859224_240121168976011938_n

El intendente de Quitilipi, Ariel Lovey, realizó una visita a la Escuela de Educación Primaria N.º 685 de Tacuruzal, con el objetivo de supervisar los trabajos de desmalezado que se llevan adelante en el predio del establecimiento.

Durante el recorrido, el jefe comunal verificó el avance de las tareas de limpieza y destacó la importancia de mantener espacios adecuados para el desarrollo de las actividades escolares, garantizando un entorno más seguro y saludable para los estudiantes.

Asimismo, Lovey mantuvo un diálogo con docentes de la institución, quienes plantearon distintas inquietudes y propuestas vinculadas al funcionamiento del establecimiento y a las condiciones edilicias.

Desde el Municipio señalaron que estas acciones buscan fortalecer el trabajo conjunto con la comunidad educativa, promoviendo el mantenimiento de los espacios escolares y acompañando el desarrollo de las instituciones locales.

La intervención forma parte de las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de infraestructura y contribuir al bienestar de los alumnos en el ámbito educativo.

Internacionales

642174588_1375101097995101_5654363381140638923_n

Fontana realizó trabajos de limpieza en establecimientos educativos

630239366_122265369974167730_7398799877730018546_n

Familias de Colonia Popular podrán inscribirse y actualizar datos para futuros sorteos de viviendas

639719815_17938781871155850_2895203283157701399_n

Miraflores entregó una nueva vivienda a una familia afectada por un tornado