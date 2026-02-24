Quitilipi: Ariel Lovey visitó la E.E.P. N.º 685 de Tacuruzal

El intendente de Quitilipi, Ariel Lovey, realizó una visita a la Escuela de Educación Primaria N.º 685 de Tacuruzal, con el objetivo de supervisar los trabajos de desmalezado que se llevan adelante en el predio del establecimiento.

Durante el recorrido, el jefe comunal verificó el avance de las tareas de limpieza y destacó la importancia de mantener espacios adecuados para el desarrollo de las actividades escolares, garantizando un entorno más seguro y saludable para los estudiantes.

Asimismo, Lovey mantuvo un diálogo con docentes de la institución, quienes plantearon distintas inquietudes y propuestas vinculadas al funcionamiento del establecimiento y a las condiciones edilicias.

Desde el Municipio señalaron que estas acciones buscan fortalecer el trabajo conjunto con la comunidad educativa, promoviendo el mantenimiento de los espacios escolares y acompañando el desarrollo de las instituciones locales.

La intervención forma parte de las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de infraestructura y contribuir al bienestar de los alumnos en el ámbito educativo.