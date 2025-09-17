Fontana mejora la conectividad vial en el barrio 506 Viviendas

La Municipalidad continúa con las tareas de mejora de calles para optimizar la conectividad y el tránsito en distintos barrios de la ciudad.

Este martes se llevó a cabo un trabajo de enripiado en chacra 39, calle 12, desde Santa Fe hasta pasaje Corrientes, en el sector de las 506 Viviendas. En total se intervinieron 50 metros lineales, lo que facilitará el acceso y la circulación de los vecinos de la zona y alrededores.

La obra fue financiada íntegramente con fondos municipales y forma parte de las actividades programadas en el marco del 109º aniversario de Fontana.