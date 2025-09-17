Chorotis: una jornada educativa al aire libre que integra arte, danza y actividad física

Con la premisa de que “la educación se vive en movimiento”, la Escuela Secundaria de Chorotis concretó la segunda edición del proyecto interdisciplinario “Vida en la Naturaleza y al Aire Libre”, una iniciativa que busca que los estudiantes aprendan a través de experiencias que combinan la actividad física, la expresión artística y la convivencia en entornos naturales.

La propuesta estuvo dirigida a alumnos de 3° y 4° año de la sede central y su anexo, quienes participaron de una jornada repleta de actividades que vincularon las áreas de Educación Física, Danza y Arte, en un entorno pensado para fomentar tanto la creatividad como la conciencia ambiental y el trabajo en equipo.

Un aprendizaje más allá del aula

Docentes de distintas materias trabajaron de manera coordinada para que cada momento de la experiencia tenga un objetivo pedagógico claro. Desde ejercicios de movimiento y coordinación, hasta dinámicas de danza y producción artística, la jornada se desarrolló en un clima de participación activa y respeto por parte de los estudiantes.

“Este tipo de proyectos permiten que el aprendizaje trascienda las paredes del aula y que los chicos puedan vivenciar en la práctica lo que aprenden en clase, fortaleciendo valores como la cooperación, la disciplina y el cuidado del medio ambiente”, expresaron docentes del área de Educación Física, quienes destacaron el entusiasmo de los alumnos durante toda la actividad.

Acompañamiento y articulación comunitaria

La organización valoró especialmente el apoyo recibido por parte de la Municipalidad de Chorotis, que hizo posible el traslado y el almuerzo de las aproximadamente 60 personas que participaron del encuentro. En ese sentido, la institución educativa agradeció al intendente Ariel Hofstetter, cuyo acompañamiento resultó clave para que el proyecto pudiera desarrollarse en las mejores condiciones.

“Todo se proyecta desde la escuela, pero sin el acompañamiento de otras instituciones no sería posible. El respaldo del municipio en la logística y la provisión de recursos es fundamental para que nuestros estudiantes vivan estas experiencias”, señalaron desde la dirección del establecimiento.

Un proyecto que crece año tras año

El proyecto “Vida en la Naturaleza y al Aire Libre” nació con la intención de integrar distintas disciplinas y promover una educación integral, y ya se ha consolidado como una actividad esperada en el calendario escolar. Los docentes adelantaron que el desafío para las próximas ediciones es ampliar las actividades y sumar nuevas propuestas que sigan fortaleciendo el vínculo entre la escuela y la comunidad.

Con este tipo de iniciativas, la Escuela Secundaria de Chorotis reafirma su compromiso con una educación innovadora y participativa, que entiende que el aprendizaje se enriquece cuando se abre al movimiento, la creatividad y el contacto con la naturaleza.