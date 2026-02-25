Fontana lanzó la edición 2026 del programa “Muni en Acción”

637443605_1375491537956057_3077998155477720625_n

La Municipalidad de Fontana dio inicio a una nueva edición del programa “Muni en Acción” 2026, con una jornada recreativa desarrollada en el merendero Rinconcito de Amor, ubicado en el barrio Puerto Esperanza.

Durante la actividad, niños y niñas del barrio pudieron participar de propuestas lúdicas y recreativas que incluyeron juegos, pintura, maquillaje artístico, peluquería, merienda y música, en un espacio pensado para el encuentro y la contención comunitaria.

Desde el municipio destacaron que el programa tiene como objetivo acompañar a las infancias a través de acciones territoriales que promuevan la inclusión, el bienestar y el acceso a actividades recreativas en distintos puntos de la ciudad.

“Muni en Acción” continuará desarrollándose en diferentes barrios de Fontana a lo largo del año, acercando servicios y propuestas destinadas a fortalecer el vínculo con la comunidad y generar espacios de participación para los más chicos.

 

Internacionales

641269219_946161364744784_2750570897395606218_n

Concepción del Bermejo avanza con la refacción del Registro Civil

Screenshot

Pampa del Indio inició operativo de limpieza en escuelas previo al ciclo lectivo 2026

174228w850h567c.jpg

Castelli: realizan operativo integral con vacunación, odontología y asesoramiento en el barrio Noca’ayi