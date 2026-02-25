Pampa del Indio inició operativo de limpieza en escuelas previo al ciclo lectivo 2026

La Municipalidad de Pampa del Indio puso en marcha este miércoles un operativo de corte de pasto y poda en distintos establecimientos educativos de la localidad, en el marco de las tareas preparatorias para el inicio del Ciclo Lectivo 2026.

Las acciones son coordinadas por la Secretaría de Gobierno bajo directivas del intendente Gustavo Karasiuk, a través del programa municipal “Mi Escuela Limpia”, una iniciativa destinada a garantizar que las instituciones educativas se encuentren en condiciones óptimas, seguras y adecuadas para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.

Primeros establecimientos alcanzados

Durante la jornada, las tareas se desarrollaron en establecimientos ubicados en Lote 4 y Campo Nuevo, donde se intervino en la Escuela de Educación Primaria N° 1015 y la Escuela N° 676, incluyendo sus anexos.

Asimismo, el operativo alcanzó a la Escuela de Educación Primaria N° 537, ubicada en la planta urbana de la localidad.

Desde el Ejecutivo municipal informaron que los trabajos continuarán durante toda la semana y se extenderán progresivamente a cada escuela de Pampa del Indio, con el objetivo de asegurar espacios adecuados para el normal desarrollo de las actividades escolares.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo local y el bienestar de niños, niñas y jóvenes de la comunidad.