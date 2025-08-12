Detienen a dos hombres tras intento de fuga en vehículo

WhatsApp Image 2025-08-12 at 17.47.26

En la tarde del martes 12 de agosto, efectivos policiales de la Comisaría de Margarita Belén lograron detener un vehículo que intentó evadir un control policial en la Ruta Provincial N°1.

La novedad fue reportada por el Primer Alférez Néstor Bogado, del Escuadrón N°14 de Gendarmería Nacional con base en Las Palmas. Según el informe, un automóvil marca Esco spor, color negro y dominio HOxxxx, con dos ocupantes masculinos a bordo, hizo caso omiso a las señales de detención impartidas por un móvil policial.

El vehículo fue interceptado finalmente en inmediaciones de la calle Güemes al 250 aproximadamente, donde fue detenido por el Oficial Ayudante de Policía Aixa Galarza y personal a su cargo. El conductor fue identificado como Rodolfo J., de 27 años, mientras que el acompañante era Jorge A. Q., de 45 años.

El procedimiento contó con la colaboración del móvil NIGN DJ 0243 de Gendarmería Nacional, comandado por el Primer Alférez Bogado, y el apoyo de la Comisaría de Colonia Benítez, que envió el móvil PT-310 a cargo del Subcomisario Hernán Vargas.

En presencia de testigos hábiles, personal de Gendarmería procedió al secuestro del vehículo y a la conducción de J. y Q. hacia la localidad de Lapachito, donde se continuarán las diligencias judiciales y administrativas de rigor bajo la intervención del Juzgado Federal N°2.

Las autoridades policiales mantienen abierta la investigación y prometen ampliar detalles en próximas comunicaciones.

