Fontana celebró su 109° aniversario con un emotivo izamiento de la bandera

La ciudad de Fontana conmemoró este lunes un nuevo aniversario de su fundación con un acto oficial de izamiento de la bandera nacional, que reunió a autoridades municipales, fuerzas de seguridad, representantes de instituciones educativas y vecinos.

El intendente Fernando Cuadra, acompañado por concejales y secretarios de su gabinete, encabezó la ceremonia en la que se rindieron honores a la patria en el marco de los 109 años de historia de la localidad.

Entre las personalidades presentes se destacó la participación de Comodoro Gabriel Acosta Manrique, jefe de la Base Aérea Militar de Resistencia, junto al suboficial mayor Pablo Martínez. También asistieron el comandante Jorge Oscar Valenzuela, segundo jefe del Escuadrón 51 de Gendarmería Nacional, y el mayor ingeniero Diego Andrés Belando, segundo jefe de la Base de Apoyo Logístico del Ejército Argentino.

El acompañamiento de las fuerzas armadas y de seguridad se hizo sentir con la presencia de la Banda Militar “Maestro Domingo Maracci”, que pertenece a la base de apoyo logístico del Ejército, y brindó el marco musical de la jornada.

La ceremonia contó asimismo con la participación de Romero Fernando, excombatiente de Malvinas; Nolberto Arrúa, representante de la Comuna Paraguaya; y Graciela Fleitas, del Registro Civil de Fontana. A su vez, directores y docentes de la comunidad educativa local se sumaron para dar un marco de cercanía y compromiso con la historia de la ciudad.

En el plano cultural, se hicieron presentes la Embajadora Cultural Selene Speche y las representantes Valentina Melgarejo y Naón Maite, quienes dieron un toque de identidad a la conmemoración.

Al cierre del acto, el intendente Fernando Cuadra agradeció especialmente a todos los vecinos que se acercaron a participar de la celebración y destacó el valor de la unidad de la comunidad para continuar construyendo el futuro de Fontana.

Con 109 años de trayectoria, la ciudad reafirma su identidad histórica y el desafío de seguir creciendo en desarrollo, oportunidades y convivencia. El izamiento de la bandera se convirtió, una vez más, en un símbolo de orgullo colectivo, recordando a los fontanenses la importancia de honrar sus raíces y proyectarse hacia nuevos horizontes.