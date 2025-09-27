Cote Lai y el Ministerio de Educación sellan un acuerdo para refaccionar las escuelas de la localidad y de la zona rural

En una gestión conjunta que busca fortalecer la calidad educativa desde la infraestructura, la Municipalidad de Cote Lai firmó un Convenio Marco con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco para llevar adelante un ambicioso plan de reparaciones y refacciones en los establecimientos educativos, tanto de la planta urbana como de los parajes rurales.

El acuerdo establece una distribución de responsabilidades que permitirá acelerar los trabajos: el Ministerio provincial se compromete a proveer los materiales e insumos necesarios, mientras que la Municipalidad dispondrá de personal capacitado para la ejecución de las obras. De esta manera, se busca que las mejoras lleguen de forma ágil y efectiva a las distintas instituciones.

Según explicaron desde el municipio, el plan de refacciones contempla arreglos edilicios de diversa índole, que van desde la reparación de techos, sanitarios y sistemas eléctricos, hasta trabajos de pintura y reacondicionamiento de espacios pedagógicos y recreativos. La prioridad es garantizar que los niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar sus actividades en escuelas seguras, confortables y en condiciones dignas, un reclamo recurrente de la comunidad educativa en los últimos años.

Durante la firma del convenio, autoridades locales remarcaron que la educación de calidad comienza por contar con edificios en buen estado, capaces de acompañar el esfuerzo de docentes, estudiantes y familias. “Invertir en infraestructura escolar es invertir en el futuro de nuestra localidad. Queremos que cada chico y chica de Cote Lai y de los parajes rurales tenga el mismo acceso a un espacio de aprendizaje adecuado”, destacaron desde la gestión municipal.

El trabajo mancomunado entre el gobierno provincial y el municipio representa, además, un ejemplo de cómo la cooperación institucional puede traducirse en soluciones concretas para las comunidades del interior chaqueño. La articulación permitirá que las obras se realicen en tiempo y forma, evitando demoras administrativas y optimizando los recursos disponibles.

Con este paso, Cote Lai da un avance importante hacia su objetivo de mejorar las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones. El compromiso asumido refleja una visión compartida: que la educación es el motor del progreso social y económico, y que garantizar escuelas en condiciones es un requisito esencial para que cada niño y joven pueda desplegar su potencial.