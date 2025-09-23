Zulma Galeano: “El intendente Leiva miente y debe rendir cuentas sobre los fondos de alumbrado”

La diputada provincial Zulma Galeano desmintió las acusaciones del Municipio de General José de San Martín sobre supuestos incumplimientos de Secheep y aseguró que el intendente Leiva recibió los fondos conveniados. Denunció que los barrios siguen a oscuras y exigió explicaciones sobre el destino de los recursos.

Fondos recibidos, barrios a oscuras

A través de declaraciones periodísticas, el Municipio de General José de San Martín denunció que no recibe los aportes del convenio con la empresa Secheep desde hace dos años. Frente a ello, Galeano respondió con firmeza: ”Mienten descaradamente a la comunidad. Siguen el mismo patrón de su jefe Capitanich: desinformar y mentir”.

La legisladora detalló que el municipio sí percibió los fondos correspondientes:

-En 2024 recibió los meses de marzo a diciembre, por un total de $53.740.236,83.

-En 2025 recibió los meses de enero a julio, por un monto de $115.447.548,49.

“Mientras tanto, los barrios e incluso sectores céntricos siguen a oscuras, generando inseguridad. Ese reclamo lo venimos haciendo hace tiempo, sin respuestas concretas”, advirtió Galeano.

La diputada provincial reclamó que el intendente informe en qué se usaron los fondos, qué mejoras se realizaron y cuál es el plan de alumbrado público. “La Carta Orgánica Municipal exige planificación, participación ciudadana y publicación de los actos de gobierno. El intendente debe cumplir la ley”, subrayó.

Finalmente, Galeano concluyó: “No más mentiras. Un nuevo Chaco avanza y no damos ni un paso atrás”.