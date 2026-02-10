Chorotis: el intendente Ariel Hofstetter gestionó proyectos ante el Ministerio de Desarrollo Humano

El intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter, continúa con una intensa agenda de trabajo en la ciudad de Resistencia, donde mantuvo una reunión con el ministro de Desarrollo Humano del Chaco, Diego Gutiérrez, con el objetivo de presentar nuevos proyectos para la localidad.

Durante el encuentro, se abordaron iniciativas orientadas a fortalecer el acompañamiento social y promover el crecimiento de la comunidad, en el marco de las políticas públicas que impulsa el Gobierno provincial junto a los municipios.

Desde la gestión municipal destacaron la importancia de avanzar con proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar la presencia del Estado en el territorio.

“Seguimos gestionando para que Chorotis continúe avanzando”, señalaron desde el Municipio, reafirmando el compromiso de continuar articulando acciones con las distintas áreas del Gobierno provincial.