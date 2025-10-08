FONPLATA LLEGÓ A CHACO POR LA RUTA PROVINCIAL N° 9 DEL IMPENETRABLE

El gobernador Leandro Zdero junto a FONPLATA y funcionarios de Nación, estuvieron este miércoles en Miraflores para avanzar en el proyecto de financiamiento internacional de la Ruta Provincial N°9, en el tramo Miraflores – Las Hacheras.

La obra, largamente esperada y considerada estratégica para el desarrollo de El Impenetrable Chaqueño, permitirá mejorar la conectividad vial, impulsar la producción, el turismo y facilitar el acceso a servicios esenciales para las comunidades de la región. ““Es una ruta soñada por los norteños, principalmente por la gente El Impenetrable, esta obra significa que estamos acercando también el desarrollo, el crecimiento y el progreso a familias que esperan hace mucho tiempo”, señaló el gobernador luego de la recorrida junto a la comitiva por la ruta a pavimentar. El avance en esta gestión significa un paso concreto hacia la integración territorial y la igualdad de oportunidades para los chaqueños del norte”, señaló el gobernador Zdero, quien destacó el trabajo conjunto con Nación y organismos internacionales de crédito para garantizar la ejecución de obras que transforman la realidad de las localidades del interior.

Este proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial N°9 contempla infraestructura moderna, seguridad vial y sostenibilidad ambiental, asegurando una vía segura para el transporte de personas, bienes y servicios.

La misión de FONPLATA mantuvo hoy una agenda de trabajo técnico junto a funcionarios provinciales en la zona donde se desarrollará la obra, con el objetivo de avanzar en la evaluación final para su financiamiento. Con este paso, el Gobierno del Chaco continúa consolidando una política de desarrollo federal, acercando soluciones reales a los habitantes de El Impenetrable.

Presentes

La coordinadora en el país de FONPLATA, Malena Araneo; Sonia Chávez, especialista socio ambiental y Michel Ungo, especialista de Proyectos. y por el Ministerio de Economía de Nación: Macarena Acuña, Directora de Priorización de Programas de Infraestructura y Martín Tolivia, Director Nacional de Financiamiento Externo Bilateral.