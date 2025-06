Federal A: Sarmiento cayó en Formosa ante Sol de América

Sarmiento no hizo pie de visitante. El “Deca” perdió por 2 – 0 ante Sol de América de Formosa por la 14ª fecha de la zona Norte del torneo Federal “A”. Facundo Mendoza y Nicolás Iachetti convirtieron los goles del local. Gonzalo “Toto” González vio la roja sobre el final del partido.

Ahora, los dirigidos por Marioni deberán recibir a Juventud Antoniana de Salta.

EL PARTIDO

Comienzo con Sol de América siendo un equipo intenso y presionando arriba, no dejando salir a Sarmiento del fondo y generandole problemas en el fondo. El “Deca” estaba desconcertado, una línea de tres que no daba garantias, Domínguez flojo y Sol llegaba y lastimaba.

El local provocaba peligro al arco de Yacaruso y busca el primer gol del partido, que iba a llegar a los 23 minutos. Centro desde la izquierda, el “1” de Sarmiento salió mal y la pelota le quedó a Facundo Mendoza que de cabeza ponía en 1 – 0 para Sol de América.

El gol puso a los formoseños con el ánimo arriba y tumbó a Sarmiento, que si ya venía mal en el fondo, cayó anímicamente y estaba para el cachetazo. El mismo llegó a los 29 minutos, cuando Nicolás Iachetti la bajó solo adentro del área y ante la desesperada salida de Yacaruso puso el 2 – 0.

Flojo primer tiempo del elenco de Marioni, que le costó mucho generar juego y sobre todo tuvo errores puntuales en el fondo que le costaron los dos goles. Sol de América hizo tenencia luego del segundo gol y logró irse al descanso ganando.

Ya en el complemento, Marioni metió mano en el equipo y saltaron a la cancha Montenegro, López Alba y González, buscando darle más ataque y mejorar el fondo con un lateral.

Logró algo, no como se pretendía, pero mejoró. Generó algunas que otras aproximaciones, pero sin llevar mucho peligro al arco de Quijano. La más clara fue de “Toto” González que estrelló un tiro libre en el travesaño.

El tiempo fue pasando y Sarmiento nunca encontró los caminos para el gol. Y como si fuera poco, “Toto” vio la roja por protestar y culminó el juego con un hombre menos.

Fue derrota del “Decano”, que no hizo pie en Formosa y comienza a despedirse de jugar la zona campeonato.

*Síntesis

SOL DE AMÉRICA 2:*Federico Quijano; Fabricio Rojas, Marcos Ojeda, Angel Ojeda y Sebastián Albarracin; Rodrigo Lastra, Mariano Mendoza, Saúl Abecasis y Facundo Mendoza; Pedro Mune y Nicolás Iachetti. DT: Ariel Garrido.

*SARMIENTO 0: *Germán Yacaruso; Ezequiel Gnemmi, Brian Berlo y Franco Domínguez; Leonel Niz, Rodrigo Giménez, Pablo Martínez y Carlos Di Pietro; Gabriel Moreno; Max Pared y Gonzalo González. DT: Roberto Marioni.

*Goles: *23ST Facundo Mendoza (SDA); 29 Nicolás Iachetti (SDA).

*Incidencias: *32ST expulsado Gonzalo González (S).

*Cambios: *ST Rodrigo López Alba, Rodrigo Montenegro y Hernán González por Franco Domínguez, Rodrigo Giménez y Gabriel Moreno (S), 10ST José Romero por Mariano Mendoza (SDA), 18ST Matías Ayala por Carlos Di Pietro (S), 25ST Bruno Di Martino y Pietkiewicz por Pedro Mune y Rodrigo Lastra (SDA), 42ST Tomás Bacas por Pablo Martínez (S), 47ST Gabriel Britez y Juan Estrada (SDA)

*Árbitro: *Diego Novelli. *Asistentes: *Lautaro Paletta y Diego Antonetti. *Cuarto árbitro: *Paula Eisenach. *Cancha: *“La Fortaleza”, de Sol de América.